iOS 18.3 vylepší na iPhonech kalkulačku! Co nového dorazí?

Apple si uvědomuje, že skvělý operační systém není jen o velkých věcech, ale i o detailech. Skvělým důkazem je ostatně i vylepšení aplikace Kalkulačka, kterého se dočkáme v iOS 18.3. Spíš než o vylepšení by se však v tomto případě slušelo mluvit o návratu staré dobré funkce, která byla pro uživatele užitečná a tak se jí nyní Apple rozhodl navrátit.

Řeč je konkrétně o opakující se operaci po tapnutí na rovnítko. Do vydání iOS 18 jsme totiž byli zvyklí na to, že když člověk opakovaně tapnul na rovnítko, zopakovala se poslední matematická operace. Jinými slovy, když člověk počítal například 5×5 a dostal se k výsledku 25, po dalším tapnutím na rovnítko se provedla operace 25 x 5 a rázem se dostal na 125 a tak dále. V iOS 18 sice Apple tuto funkci bůhvíproč odebral, nicméně zřejmě kvůli feedbacku ze strany uživatelů se nyní rozhodl své pochybení napravit a do iOS 18.3 tuto funkci