Tato nová barva iPhone 18 Pro může být nakonec pořádným zklamáním

Přestože se v souvislosti s iPhone 18 Pro nejčastěji skloňuje červená barva coby hlavní designové lákadlo, zapomínat by se rozhodně nemělo ani na druhý poměrně zásadní kabátek ve formě světle modré. Tu sice Apple v minulosti u iPhone řady Pro použil, konkrétně pak u modelu 13 Pro (Max), nicméně i tak (nebo možná právě proto) se uživatelé na její návrat opravdu těší. Nadšení však nyní krotí čínští leakeři na platformě Weibo, dle kterých první lidé, kteří se mohli s modrým iPhone 18 Pro (Max) seznámit, až tak nadšení nebyli.
Zatímco světle modrá u iPhone 13 Pro (Max) byla zřejmě i díky kombinaci lesklého ocelového rámečku a matných jemně modrých zad opravdu líbivá, světle modrou v podání iPhone 18 Pro (Max) údajně první uživatelé tak pozitivně nehodnotí. V porovnání s modely 13 Pro je totiž údajně prostě méně působivá, za což může dost možná právě to, že není „prozářena“ právě skrze kombinaci lesku a matu. Barva je však samozřejmě věcí vkusu a je proto samozřejmě možné, že právě vám se bude nové pojetí světle modré líbit víc. Nicméně možná i toto hodnocení uživatelů umožňuje světu ještě lépe pochopit, proč chce Apple v marketingových materiálech tlačit primárně červenou, stejně jako tomu bylo loni u oranžové.
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My v redakci jsme upřímně velmi zvědaví na všechny barevné varianty, které Apple ukáže, přičemž na ty nové samozřejmě nejvíce. Oblíbili jsme si totiž jak extravagantní oranžový iPhone 17 Pro, tak i v minulosti modrý iPhone 13 Pro. O to víc bude zajímavé, jak na nás coby lidi, kteří s těmito telefony trávili spousty času, nové barvy zafungují. Přiznáváme však, že pomyslná laťka je nastavena opravdu vysoko, protože jak oranžová, tak světle modrá byly a jsou super. Apple tedy má co překonávat.