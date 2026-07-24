Geekbench 7 je tady. Oblíbený benchmark prošel největší proměnou za poslední roky

Pokud pravidelně sledujete výkon nových iPhonů, Maců nebo dalších zařízení, jméno Geekbench vám pravděpodobně není cizí. Právě tento benchmark se totiž používá při většině prvních testů nových čipů od Applu i konkurence. Nyní jeho tvůrci z Primate Labs představili zcela nový Geekbench 7, který přináší největší změny od uvedení předchozí generace.
Hlavním cílem nové verze je lépe odrážet způsob, jakým dnes svá zařízení skutečně používáme. Geekbench 7 proto přidává modernější pracovní zátěže zaměřené například na zpracování fotografií, videa, práci s umělou inteligencí nebo hraní her. Výrazně přepracován byl také vícevláknový test procesoru, který má nyní mnohem věrněji simulovat reálné využití výkonu než dříve.
Novinek se dočkal také GPU benchmark. Ten využívá větší datové sady a náročnější grafické úlohy, díky čemuž by měl nabídnout přesnější obrázek o výkonu grafických čipů v moderních aplikacích. Primate Labs zároveň zapracovalo na testech multimédií a přidalo podporu novějších formátů, jako jsou AV1 nebo Opus.
Pokud vás napadlo, že budete moci jednoduše porovnat skóre z Geekbenche 6 s novou verzí, máme špatnou zprávu. Kvůli zásadním změnám v metodice testování nejsou výsledky mezi oběma verzemi vzájemně srovnatelné. Jinými slovy, pokud budete chtít porovnávat výkon zařízení, bude potřeba vše znovu přeměřit právě v Geekbench 7.
Geekbench 7 je už nyní dostupný pro macOS, iOS, iPadOS, Windows, Android i Linux. Dá se očekávat, že právě tato verze bude v následujících měsících využívána při testování všech nových zařízení včetně chystaných iPhonů 18, Maců s čipy M6 nebo dalších produktů Applu. Pokud tedy narazíte na první benchmarky nových zařízení, je dost možné, že už budou pocházet právě z Geekbenche 7.