Rok před představením se novinářka zeptala Steva Jobse, kdy už představí iPhone

Dnes už je těžké představit si svět bez iPhonu. Telefon, který Apple představil v lednu 2007, změnil celý mobilní průmysl a nastavil standardy, podle kterých se smartphony vyvíjejí dodnes. Jenže jen málokdo si uvědomuje, že samotný název iPhone zazněl veřejně už téměř rok před jeho odhalením.
V roce 2006 měl Steve Jobs rozhovor, ve kterém se řešil především obrovský úspěch iPodu a budoucnost Applu. Během konverzace se řeč stočila také na to, jaké další produkty by mohla společnost v budoucnu představit.
Moderátorka tehdy zcela přirozeně použila označení „iPhone“. Nebyla to žádná interní informace ani únik. Šlo pouze o logický odhad. Apple měl za sebou produkty jako iMac, iBook, iPod nebo iTunes, takže představa telefonu s názvem iPhone působila naprosto přirozeně.
Ve chvíli, kdy název zazněl, Steve Jobs nijak nenaznačil, že by byl správný. Naopak se snažil celou situaci rychle uzavřít a odmítl cokoliv potvrdit. Neřekl, že Apple telefon připravuje, ani nedal jediný náznak, že by se společnost chystala vstoupit na trh mobilních telefonů. Na druhé straně je otázkou, zda již v té době, rok před uvedením produktu na trh Apple věděl, jak bude znít jeho název. V té době sice kolovaly nejrůznější spekulace o tom, že Apple na telefonu pracuje, nic však nebylo oficiálně potvrzeno. Pro většinu diváků tak šlo jen o bezvýznamný okamžik v jinak běžném rozhovoru.
O pár měsíců později přišel okamžik, který změnil svět
V lednu 2007 vystoupil Steve Jobs na pódiu Macworldu a představil zařízení, které se skutečně jmenovalo iPhone. Název, který byl před několika měsíci vysloven jen jako domněnka, se stal realitou.
Následovalo jedno z nejvýznamnějších technologických představení všech dob. iPhone během několika let změnil způsob, jakým lidé komunikují, používají internet, fotografují, nakupují nebo pracují. Zároveň odstartoval éru moderních smartphonů, která pokračuje dodnes.
Při zpětném pohledu působí celý rozhovor téměř prorocky. To, co tehdy znělo jako obyčejný odhad založený na Apple marketingu, se ukázalo jako stoprocentně správné. Steve Jobs sice neprozradil ani slovo, ale název, který měl změnit historii technologií, už byl vysloven nahlas.
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