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Zrušené monstrum. Apple vyvíjel extrémně výkonné čipy pro Mac Pro, nakonec je ale uložil k ledu

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Přechod na vlastní architekturu Apple Silicon přinesl revoluci do celého počítačového portfolia kalifornského giganta. Zatímco běžné MacBooky trhají prodejní rekordy, vrcholný stolní model Mac Pro však tak trochu zůstal v jejich stínu, až se jej Apple rozhodl před nedávnem zcela ukončit. Přitom to mohlo být úplně jinak. Zákulisní informace od Marka Gurmana ze serveru Bloomberg prozrazují, že inženýři v Cupertinu v minulosti aktivně pracovali na vývoji procesorů M2 Extreme a M3 Extreme, které měly výkonnostní hranice Macu Pro posunout do nevídaných sfér. Nakonec ale z celého projektu potichu sešlo.

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Dvojnásobná porce hrubé síly

Zvolené označení Extreme nevzniklo náhodou, šlo by o logický marketingový krok pro čip stojící ještě nad současným vrcholem. Tyto chystané procesory měly fyzicky nabídnout přesně dvojnásobný počet grafických i výpočetních jader oproti aktuálně nejvyšším variantám Ultra. V praxi by to znamenalo zrození absolutního výpočetního monstra, které by cílilo na ta nejnáročnější hollywoodská studia, profesionální 3D animátory a vědecká pracoviště. Šlo by o ultimátní ukázku toho, kam až lze technologii Apple Silicon z hlediska škálování teoreticky posunout.

Mac Pro 6 Mac Pro 6
MAc Pro 5 MAc Pro 5
Mac Pro 4 Mac Pro 4
MAc Pro 3 MAc Pro 3
MAc Pro 2 MAc Pro 2
Mac Pro Mac Pro
iMac Pro iMac Pro
Mac Pro Mac Pro
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Krutá finanční realita

Proč tedy Apple takto ambiciózní hardwarový projekt nakonec smetl ze stolu? Výroba takto gigantického a architektonicky extrémně složitého čipu by s sebou nesla obrovské produkční náklady a obavy z vysoké zmetkovosti výrobních plátů. Když k tomu připočteme fakt, že mohutný Mac Pro je z celosvětového hlediska dlouhodobě okrajový produkt určený jen pro velmi omezenou skupinu profesionálů, investice by se Applu jednoduše nevyplatila. Pro naprostou většinu i těch nejnáročnějších uživatelů totiž dnes s bohatou rezervou dostačuje ohromný výkon stávajících čipů z rodiny Ultra, které kalifornská firma s úspěchem integruje do nepoměrně dostupnějšího Macu Studio.

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Zdroj
Diskuze
Mac Pro

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