Microsoft Office 2019 pro Mac končí. Tohle je nejjednodušší cesta, jak nepřijít o možnost upravovat dokumenty

Komerční sdělení: Tohle není varování před budoucím rizikem, ale odpočítávání. Dne 13. července 2026 vstoupil Microsoft Office 2019 pro Mac do režimu omezené funkčnosti. To znamená, že Word, Excel, PowerPoint i Outlook sice umožní otevírat existující soubory, nebudete je však moci upravovat, ukládat ani vytvářet nové dokumenty. Certifikát ověřující vaši licenci vypršel a Microsoft potvrdil, že jej pro Office 2019 neobnoví. Neexistuje žádná aktualizace, žádná náhrada ani žádné řešení. Pokud na svém Macu stále používáte Office 2019, z vašeho kancelářského balíku se stal v podstatě jen prohlížeč dokumentů.
Vaše možnosti přechodu najdete na Godeal24. Cenově nejdostupnější variantou je Office 2021 Home and Business pro Mac za 49,99 €, který obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote. Microsoft pro tuto verzi poskytuje aktualizaci certifikátu, díky čemuž funguje bez omezení. Jedná se o trvalou licenci bez nutnosti předplatného. Pokud hledáte řešení na delší dobu, můžete zvolit Office 2024 Home pro PC/Mac za 139,99 € (Word, Excel, PowerPoint a OneNote) nebo Office 2024 Home and Business pro PC/Mac za 209,99 €, který navíc přidává Outlook. Obě verze představují nejnovější generaci Office s novými funkcemi, plnou podporou a dlouholetými aktualizacemi. Všechny licence jsou originální, trvale aktivované a doručené do vaší e-mailové schránky během několika minut. Pokud jste s přechodem dosud otáleli, nečekejte, až zjistíte, že své dokumenty už nemůžete upravovat.
- Office 2024 Home pro PC/Mac – 139,99 €
- Office 2024 Home and Business pro PC/Mac – 209,99 €
- Office 2021 Home and Business pro Mac – 49,99 €
Další originální licence Microsoft Office se slevou až 90 %! Nakupujte nyní!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 16,99 €
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PC – 39,99 € (jen 13,33 €/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 28,28 €
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 klíče – 54,25 € (jen 27,13 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 klíče – 76,25 € (jen 25,42 €/klíč)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PC – 124 € (jen 24,80 €/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24,75 €
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- Windows 11 Professional – 2 klíče – 24,25 € (jen 12,13 €/klíč)
- Windows 11 Professional – 3 klíče – 35,25 € (jen 11,75 €/klíč)
- Windows 11 Professional – 5 klíčů – 53,25 € (jen 10,65 €/klíč)
- Windows 11 Home Key – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Windows 10 Professional Key – 8,25 €
- Windows 10 Home Key – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – balíček – 28,25 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – balíček – 28,15 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – balíček – 37,59 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – balíček – 37,99 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus – balíček – 37,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus – balíček – 36,99 €
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99 €
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