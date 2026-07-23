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Microsoft Office 2019 pro Mac končí. Tohle je nejjednodušší cesta, jak nepřijít o možnost upravovat dokumenty

Tiskové zprávy
J. FilipJiří Filip
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Komerční sdělení: Tohle není varování před budoucím rizikem, ale odpočítávání. Dne 13. července 2026 vstoupil Microsoft Office 2019 pro Mac do režimu omezené funkčnosti. To znamená, že Word, Excel, PowerPoint i Outlook sice umožní otevírat existující soubory, nebudete je však moci upravovat, ukládat ani vytvářet nové dokumenty. Certifikát ověřující vaši licenci vypršel a Microsoft potvrdil, že jej pro Office 2019 neobnoví. Neexistuje žádná aktualizace, žádná náhrada ani žádné řešení. Pokud na svém Macu stále používáte Office 2019, z vašeho kancelářského balíku se stal v podstatě jen prohlížeč dokumentů.

Vaše možnosti přechodu najdete na Godeal24. Cenově nejdostupnější variantou je Office 2021 Home and Business pro Mac za 49,99 €, který obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook i OneNote. Microsoft pro tuto verzi poskytuje aktualizaci certifikátu, díky čemuž funguje bez omezení. Jedná se o trvalou licenci bez nutnosti předplatného. Pokud hledáte řešení na delší dobu, můžete zvolit Office 2024 Home pro PC/Mac za 139,99 € (Word, Excel, PowerPoint a OneNote) nebo Office 2024 Home and Business pro PC/Mac za 209,99 €, který navíc přidává Outlook. Obě verze představují nejnovější generaci Office s novými funkcemi, plnou podporou a dlouholetými aktualizacemi. Všechny licence jsou originální, trvale aktivované a doručené do vaší e-mailové schránky během několika minut. Pokud jste s přechodem dosud otáleli, nečekejte, až zjistíte, že své dokumenty už nemůžete upravovat.

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Zdroj
Diskuze
Microsoft

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