Změní se v naprostou bombu, ale v EU ostrouháme: Apple chystá pro AirPods revoluční upgrade

AirPods patří mezi produkty, které Apple za poslední roky posunul mnohem dál, než by se při pohledu na jejich původní smysl mohlo zdát. Z bezdrátových sluchátek na poslech hudby se postupně stalo chytré příslušenství schopné potlačovat hluk, chránit sluch, pomáhat s konverzacemi v hlučném prostředí nebo fungovat jako velmi zajímavá zdravotní pomůcka. Jenže s příchodem iOS 27 se může jejich role posunout ještě výrazně dál. A paradoxně za to nemusí žádný nový čip ani přepracovaný design, ale nová Siri AI.
Apple totiž na WWDC 2026 ukázal, že budoucnost jeho produktů nebude stát jen na tom, co umí samy o sobě, ale hlavně na tom, jak dobře mezi sebou dokážou spolupracovat. A právě AirPods jsou pro podobný scénář jako stvořené. Máte je v uších při práci, cestování, sportu i běžném pohybu po městě, takže pokud má Apple dostat svého chytrého asistenta skutečně blízko k uživateli, těžko k tomu najde lepší bránu než právě sluchátka.
Současná Siri přes AirPods samozřejmě funguje už dnes. Můžete přes ni ovládat hudbu, diktovat zprávy, volat, nastavovat připomínky nebo se zeptat na základní informace. Jenže ruku na srdce, pro mnoho uživatelů nejde o funkci, kvůli které by si AirPods zamilovali ještě víc. Siri je v současné podobě často příliš omezená, někdy nepochopí kontext a na složitější požadavky zkrátka nestačí. Právě to má nová Siri AI změnit.
Osobní asistent ve vašem uchu
Pokud Apple naplní to, co slibuje, mohly by se AirPods proměnit v osobního asistenta, kterého budete mít neustále po ruce, respektive v uších. Místo vytahování iPhonu z kapsy by mohlo stačit jednoduše promluvit. Siri by měla zvládat přirozenější konverzaci, navazovat na předchozí dotazy, pracovat s osobním kontextem a provádět úkoly napříč aplikacemi. V praxi by tak nemuselo jít jen o jednoduché příkazy typu „zavolej mámě“, ale třeba o složitější zadání spojená s kalendářem, zprávami, e-maily nebo navigací.
Právě v tom může být největší síla celé novinky. Chatboty a AI asistenty dnes používáme většinou přes displej. Musíme otevřít aplikaci, napsat dotaz, čekat na odpověď a výsledek případně ručně převést do jiné aplikace. Apple se ale snaží jít jinou cestou. Pokud bude Siri AI skutečně hluboce propojená se systémem, AirPods se mohou stát přirozeným rozhraním k iPhonu bez nutnosti sahat na displej. A to je přesně typ funkce, která na papíře možná nepůsobí tak efektně jako nový design systému, ale v každodenním používání může změnit mnohem víc.
Zajímavé je i to, že AirPods už dnes nejsou jen sluchátka pro poslech hudby. Apple je čím dál výrazněji staví do role zařízení, které dokáže reagovat na okolí a pomáhat uživateli v reálném čase. Funkce pro sluch, adaptivní režimy nebo konverzační vylepšení ukazují, že firma s nimi počítá jako s mnohem důležitější součástí svého ekosystému. Siri AI do této mozaiky zapadá až překvapivě dobře. Nejde totiž jen o další softwarový bonus, ale o technologii, která může dát AirPods úplně nový smysl.
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Evropa si bude muset počkat
Je tu ale jeden podstatný háček. Evropským uživatelům se tato budoucnost může minimálně zpočátku poměrně vzdálit. Apple už totiž potvrdil, že nová Siri AI nebude při startu iOS 27 a iPadOS 27 dostupná v Evropské unii, a to kvůli požadavkům vyplývajícím z evropské regulace DMA. Zatímco uživatelé v USA a dalších podporovaných regionech tak budou moci novou generaci Siri testovat mezi prvními, majitelé iPhonů a AirPods v EU si budou muset počkat. A zatím není jasné, jak dlouho.
Pro Apple jde každopádně o velmi důležitý moment. AirPods jsou jedním z nejúspěšnějších produktů poslední dekády a zároveň jedním z nejlepších příkladů toho, jak umí firma spojit hardware, software a ekosystém do jednoho funkčního celku. Pokud se Siri AI opravdu povede, nemusí být největší novinkou iOS 27 jen samotná umělá inteligence v iPhonu, ale i způsob, jakým ji Apple dostane do našich uší. A právě tam může začít úplně nová kapitola AirPods.