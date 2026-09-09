Podívejte se na oficiální fotografie iPhone Duo iPhone R. ZavřelRoman Zavřel Před 1 hod. 0 Fotogalerie Apple-iPhone-Duo-display-sizes-260909 Apple-iPhone-Duo-Call-Context-260909 Apple-iPhone-Duo-Case-sand-260909 Apple-iPhone-Duo-Case-navy-blue-260909 Apple-iPhone-Duo-colors-260909 Apple-iPhone-Duo-Folio-navy-blue-260909 Apple-iPhone-Duo-Folio-taupe-260909 Apple-iPhone-Duo-Zoom-app-260909 Apple-iPhone-Duo-Siri-AI-260909 Apple-iPhone-Duo-48MP-Fusion-Ultra-Wide-camera-260909 Apple-iPhone-Duo-Photographic-Styles-with-texture-and-grain-control-260909 Apple-iPhone-Duo-Center-Stage-front-camera-260909 Apple-iPhone-Duo-low-light-camera-260909 Apple-iPhone-Duo-2x-Telephoto-260909 Apple-iPhone-Duo-24MP-camera-260909 Apple-iPhone-Duo-multitasking-Safari-and-Siri-app-260909 Apple-iPhone-Duo-Netflix-app-260909 Apple-iPhone-Duo-Siri-AI-app-260909 Apple-iPhone-Duo-Slack-app-260909 Apple-iPhone-Duo-48MP-Fusion-Main-camera-260909 Apple-iPhone-Duo-Detail-app-260909 Apple-iPhone-Duo-write-with-Siri-260909 Vstoupit do galerie Zdroj Add to Preferred Sources Diskuze iPhone Duo Diskuze k článku Vložte vlastní komentář Zrušit odpověď na komentář Vaše jméno nebo Přihlásit se Váš komentář Vyplněním shora uvedených údajů beru na vědomí, že společnost TEXT FACTORY s.r.o., sídlem Brno, Durďákova 336/29, Černá Pole, PSČ: 613 00, IČ: 06157831, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100399, bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené v rámci mnou vyplněného registračního formuláře na základě oprávněných zájmů TEXT FACTORY s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a pro splnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), a to pro tyto účely: nezbytnost zajistit oprávnění návštěvníka webových stránek provozovaných společností TEXT FACTORY s.r.o. přispívat aktivně ke zveřejněným článkům nebo v rámci diskusních fór a výkon práv TEXT FACTORY s.r.o. jako administrátora těchto diskusních fór. Více informací o zpracování osobních údajů a právech lze nalézt v Poučení o ochraně osobních údajů. celý text Δ