Apple chystá nový iPad mini s OLED displejem. Jednou věcí ale zřejmě pořádně zklame

Apple se nejspíš již v nejbližších týdnech chystá představit novou generaci iPadu mini, která má přinést jednu z největších změn v historii tohoto kompaktního tabletu. Po letech čekání se má totiž konečně dočkat přechodu z klasického LCD na OLED displej, díky čemuž se uživatelé mohou těšit na výrazně lepší podání černé, vyšší kontrast či celkově kvalitnější obraz. Jak se však nyní ukazuje, Apple se zřejmě rozhodl na jedné poměrně důležité vlastnosti displeje šetřit. Podle nejnovějších informací totiž iPad mini 8 nabídne pouze 60Hz obnovovací frekvenci, což je v roce 2026 přinejmenším zklamání. A protože tyto zvěsti slyšíme nyní již poněkolikáté, začíná se 60Hz obnovovací frekvence displeje zdát čím dál tím pravděpodobnější.
OLED ano, ProMotion nikoliv
S potvrzením poměrně nízké obnovovací frekvence displeje přišel nyní korejský leaker vystupující pod přezdívkou yeux1122, podle kterého již byla potvrzena výroba OLED panelů využívajících technologii LTPS s obnovovací frekvencí 60 Hz. Je nicméně potřeba dodat, že spolehlivost tohoto leakera není stoprocentní, a proto je stále namístě určitá opatrnost. Pokud se však informace potvrdí, bude to pro řadu fanoušků Applu bezpochyby zklamání. Současný iPad mini 7 totiž rovněž nabízí pouze 60Hz displej, a přestože přechod na OLED přinese výrazné zlepšení obrazové kvality, plynulost animací či posouvání obsahu zůstane stejná. O to zvláštněji celá situace působí ve chvíli, kdy Apple již nabízí 120Hz ProMotion také u základního iPhonu 17. Na druhou stranu je pravdou, že například levnější iPhone 17e si stále vystačí s 60Hz OLED panelem. Apple tak zřejmě ani v případě nového iPadu mini nepovažuje vyšší obnovovací frekvenci za nezbytnou.
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Naštěstí ale nepůjde o jedinou novinku, kterou si Apple pro iPad mini 8 připravuje. Podle dosavadních úniků má tablet dostat výkonný čip A20 Pro, až 12 GB operační paměti, tenčí rámečky kolem displeje či přepracovanou soustavu reproduktorů. Spekuluje se také o zvýšené odolnosti proti vodě a přesunutí přední kamery na delší stranu zařízení, což by mělo usnadnit videohovory při používání tabletu na šířku.
Co se termínu představení týče, nový iPad mini by měl dorazit ještě během října. Apple má podle zákulisních informací na konec měsíce naplánovanou další vlnu produktových novinek, jejíž součástí by mohl být právě i tento tablet. Zatím však není nic oficiálně potvrzeno. Osobně jsem každopádně zvědavý především na to, jak Apple případné zachování 60Hz displeje obhájí. OLED je sice bezesporu vítaným vylepšením, ale u zařízení, které rozhodně nepatří mezi nejlevnější tablety na trhu, bych už v dnešní době čekal přece jen něco víc.