Apple bude vědět, zda vás chce Google přetáhnout ze Safari. iOS 27.2 umí sledovat propagaci Chromu

Souboj Apple a Google o to, jaký prohlížeč budou lidé používat na iPhonech, dost možná přejde do nové fáze. V betaverzi iOS 27.2 se totiž objevila dosud neoznámená funkce Safari, která dokáže rozpoznat, když Google na svém webu uživateli nabídne stažení či otevření Chromu nebo aplikace Google. A co víc, Apple si zároveň připravil možnost sledovat, jak na podobnou nabídku uživatel zareaguje.
Novinku objevil portál 9to5Mac v kódu Safari, kde se nachází minimálně od druhé betaverze iOS 27.2. Fungování je přitom poměrně zajímavé. Safari může na vybraných domovských stránkách Googlu a ve výsledcích jeho vyhledávání spustit vlastní JavaScript, který hledá bannery či jiné prvky propagující Chrome nebo aplikaci Google. K jejich identifikaci následně využívá například odkazy obsahující URL schémata těchto aplikací nebo jejich identifikátory v App Storu.
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Apple může zjistit, zda vás Google přesvědčil
Pokud Safari takovou nabídku objeví, systém dokáže zaznamenat několik informací, kdy vedle samotného zobrazení reklamy může například rozpoznat, zda uživatel vypadá jako přihlášený ke svému Google účtu, a především zda s nabídkou interagoval. Jinými slovy, Apple může rozlišit, jestli uživatel propagaci Chromu či aplikace Google přijal, nebo ji naopak odmítl. Nejde tedy obecně o sledování toho, co uživatel na Googlu vyhledává, ale o poměrně specifickou analytiku zaměřenou právě na propagaci konkurenčních aplikací uvnitř Safari.
Proč si Apple něco podobného připravuje, zatím není jasné. Nabízí se však poměrně zajímavé vysvětlení související s regulačními spory. Google například ve Velké Británii používá propagaci Chromu mezi uživateli iPhonů jako jeden z argumentů, že se Safari aktivně konkuruje. Regulátoři se přitom zároveň zabývají vztahem Applu a Googlu a tím, zda jejich dohoda kolem výchozího vyhledávače nesnižuje motivaci obou společností soupeřit také na trhu webových prohlížečů. V Evropské unii zase Apple řeší požadavky DMA týkající se volby výchozího prohlížeče.
Je tedy klidně možné, že si Apple chce vytvořit vlastní data o tom, jak intenzivně Google Chrome uživatelům Safari nabízí a především jak úspěšné tyto nabídky ve skutečnosti jsou. Zda tomu tak skutečně je ale můžeme samozřejmě jen hádat. Apple ostatně novou funkci oficiálně neoznámil a nezmiňuje ji ani v poznámkách k iOS 27.2 beta 3 či Safari 27.2. Stejně tak není jisté, zda se vůbec dostane do veřejné verze systému. Samotná existence kódu však ukazuje, že Apple minimálně velmi zajímá, jakým způsobem Google láká uživatele z jeho Safari ke konkurenčnímu Chromu.