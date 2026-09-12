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Hry, fitness i konec chaosu v Safari. Vybrali jsme 5 zajímavých aplikací pro iPhone

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Sparrows

Pokud mátespas rádi slovní hry, ale nechcete další variaci na Wordle, Sparrows stojí za pozornost. Kombinuje slovní hlavolamy s prvky mahjongu a solitéru, díky čemuž jednotlivé partie nepůsobí stereotypně. Obtížnost postupně roste, hra ale zůstává příjemně klidná. Přesně ten typ titulu, který se hodí do vlaku nebo na několik minut čekání.

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Tably

Máte v Safari desítky otevřených panelů jen proto, že se k nim „někdy vrátíte“? Tably tento problém řeší elegantněji. Stránku do aplikace jednoduše nasdílíte, přidáte důvod uložení a případně nastavíte připomenutí. Později ji můžete odložit, označit za vyřešenou nebo smazat. Data přitom zůstávají standardně přímo v zařízení.

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Pushup Club

Pushup Club promění obyčejné kliky v globální výzvu. Přední kamera iPhonu dokáže automaticky počítat opakování a každý provedený klik se přičte nejen do vašich statistik, ale také ke společnému cíli 100 miliard kliků. Nechybí série, odznaky nebo soukromé výzvy s přáteli. Potěší také absence reklam a nutnosti registrace.

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Pushup Club 1 Pushup Club 1
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Pushup Club 1 Pushup Club 1
Pushup Club 2 Pushup Club 2
Pushup Club 4 Pushup Club 4
Pushup Club 3 Pushup Club 3
Pushup Club 3 Pushup Club 3
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Leio

Leio je takový čtenářský deník pro lidi, kteří čtenářské deníky normálně nesnášejí. Eviduje rozečtené i dokončené knihy, poznámky či oblíbené pasáže a přidává statistiky tempa čtení. Hodí se zejména tehdy, když máte rozečtených několik titulů současně.

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Leio iPhone 8 Leio iPhone 8
Leio iPhone 5 Leio iPhone 5
Leio iPhone 1 Leio iPhone 1
Leio iPhone 2 Leio iPhone 2
Leio iPhone 3 Leio iPhone 3
Leio iPhone 4 Leio iPhone 4
Leio 6 Leio 6
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Frontlog

Frontlog zase ocení hráči. Na jednom místě sleduje chystaná vydání, herní prezentace i změny termínů. Tituly lze filtrovat podle platformy či žánru, ukládat mezi oblíbené a nastavit si upozornění. Pokud každoročně ztrácíte přehled mezi Nintendo Direct, Summer Game Festem a desítkami premiér, může být Frontlog překvapivě užitečný.

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Frontlog 7 Frontlog 7
Frontlog 4 Frontlog 4
Frontlog 3 Frontlog 3
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Frontlog 7 Frontlog 7
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