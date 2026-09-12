Hry, fitness i konec chaosu v Safari. Vybrali jsme 5 zajímavých aplikací pro iPhone

Sparrows
Pokud mátespas rádi slovní hry, ale nechcete další variaci na Wordle, Sparrows stojí za pozornost. Kombinuje slovní hlavolamy s prvky mahjongu a solitéru, díky čemuž jednotlivé partie nepůsobí stereotypně. Obtížnost postupně roste, hra ale zůstává příjemně klidná. Přesně ten typ titulu, který se hodí do vlaku nebo na několik minut čekání.
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Tably
Máte v Safari desítky otevřených panelů jen proto, že se k nim „někdy vrátíte“? Tably tento problém řeší elegantněji. Stránku do aplikace jednoduše nasdílíte, přidáte důvod uložení a případně nastavíte připomenutí. Později ji můžete odložit, označit za vyřešenou nebo smazat. Data přitom zůstávají standardně přímo v zařízení.
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Pushup Club
Pushup Club promění obyčejné kliky v globální výzvu. Přední kamera iPhonu dokáže automaticky počítat opakování a každý provedený klik se přičte nejen do vašich statistik, ale také ke společnému cíli 100 miliard kliků. Nechybí série, odznaky nebo soukromé výzvy s přáteli. Potěší také absence reklam a nutnosti registrace.
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Leio
Leio je takový čtenářský deník pro lidi, kteří čtenářské deníky normálně nesnášejí. Eviduje rozečtené i dokončené knihy, poznámky či oblíbené pasáže a přidává statistiky tempa čtení. Hodí se zejména tehdy, když máte rozečtených několik titulů současně.
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Frontlog
Frontlog zase ocení hráči. Na jednom místě sleduje chystaná vydání, herní prezentace i změny termínů. Tituly lze filtrovat podle platformy či žánru, ukládat mezi oblíbené a nastavit si upozornění. Pokud každoročně ztrácíte přehled mezi Nintendo Direct, Summer Game Festem a desítkami premiér, může být Frontlog překvapivě užitečný.