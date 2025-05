Google Maps nově zjistí podle screenshotu nebo fotografie, kde se nachází dané místo!

Nová funkce Google Maps potěší všechny, kteří si při brouzdání na internetu, především pak na Instagramu ukládají screenshoty se zajímavými místy, kam by se chtěli jednou podívat. Když konečně nastane čas na výlet, většinou si nepamatujete co za místo vlastně na screenshotu je a a kde se nachází. Právě proto Google Maps přidaly novinku, která analyzuje váš screenshot a na základě toho, co se na něm nachází vám přímo na Google Maps ukáže o jaké se jedná místo a kde je. Prozatím funguje tato funkce pouze v USA, ovšem v následujících dnech až týdnech bude dostupná i v dalších regionech.

Nová funkce, kterou pohání umělá inteligence Gemini od Googlu, dokáže automaticky rozpoznat snímky obrazovky ve vaší galerii, jež obsahují jména míst, adresy nebo další lokalizační údaje – například screenshoty z Instagramu, TikToku, cestovatelských blogů nebo článků o restauracích. Pokud některý z nich odpovídá reálnému místu na mapě, Google Maps ho identifikují a nabídnou vám jeho uložení do nové sekce Screenshots List pod záložkou You. Funkce je zatím dostupná pouze v angličtině a pro uživatele iPhonů v USA, ale Google plánuje brzké rozšíření i do dalších regionů a jazykových verzí.

Jak funguje vyhledávání místa v Google Maps podle fotografie?

Abyste mohli využít automatické rozpoznávání screenshotů, musíte dát Google Maps oprávnění „Přístup ke všem fotkám“. Pokud se rozhodnete, že toto oprávnění poskytnout nechcete, můžete obrázky nahrávat i ručně. Samotný proces je pak velmi jednoduchý:

Otevřete aplikaci Google Maps a přejděte do svého profilu.

Nahoře se zobrazí nová sekce Screenshots s ikonou Try it out!.

Po kliknutí na ikonu vám aplikace přehraje instruktážní video a požádá o přístup k vašim fotkám.

Jakmile udělíte oprávnění nebo nahrajete screenshot ručně, Google Maps začnou hledat místa na snímcích.

Pokud aplikace nějaké místo rozpozná, zobrazí výzvu k jeho přezkoumání – můžete jej následně uložit, upravit nebo přesunout do jiného seznamu.

Všechna uložená místa se vám následně zobrazí buď přímo na mapě, nebo je naleznete pod zmíněnou záložkou You > Screenshots List.

Funkce má obrovský potenciál pro všechny, kdo si při brouzdání internetem ukládají zajímavá místa formou screenshotů, ale později zapomenou, co je na kterém obrázku. Gemini AI od Googlu tento chaos přetváří v užitečný plánovač cest, který propojuje vizuální obsah s konkrétními místy na mapě.

Je důležité podotknout, že funkce není aktivní automaticky a přístup k fotkám je čistě na uživateli. Google tak reaguje na citlivé otázky soukromí a nabízí alternativu i pro ty, kteří chtějí mít kontrolu nad tím, co aplikace analyzuje. Google Maps tímto krokem potvrzují, že jejich budoucnost není jen o navigaci, ale i o inteligentní správě informací a inspirací, které nás obklopují. A jestli se novinka brzy rozšíří i k nám, je to jen otázka času. Chystáte se na cestu a máte plný iPhone screenshotů z Instagramu nebo TikToku? Možná právě teď nastal čas je konečně využít naplno – díky Google Maps.