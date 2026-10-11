4 šikovné aplikace pro iPhone, které vám pomohou lépe využít volný čas

Movie Tracker: What to Watch
Pokud používáte několik streamovacích služeb současně, možná dobře znáte situaci, kdy někde zahlédnete zajímavý film, chcete si jej uložit na později a za týden už vůbec netušíte, co to vlastně bylo. Movie Tracker funguje jako vlastní filmová knihovna, do které si můžete ukládat tituly, které chcete vidět, ale také ty již zhlédnuté.
U jednotlivých filmů a seriálů nechybí plakáty, trailery ani další informace. Praktický je také přehled služeb, na kterých je daný titul dostupný. Díky podpoře iPhonu, iPadu a Macu navíc můžete seznam pohodlně spravovat napříč zařízeními.
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Atten Screen Time + Focus
Atten řeší trochu jiný, zato velmi známý problém. Otevřete sociální síť jen na chvíli a najednou zjistíte, že uběhlo několik desítek minut. Aplikace umožňuje blokovat vybrané aplikace a webové stránky v době, kdy se chcete skutečně soustředit.
Zajímavé jsou také statistiky využívání telefonu, díky nimž člověk poměrně rychle zjistí, které aplikace mu ukrajují největší část dne. Atten přitom nemusíte používat pouze při práci. Hodí se například i večer, pokud si chcete přečíst knihu nebo pustit film bez toho, abyste každých pár minut automaticky kontrolovali sociální sítě.
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Hobby Tracker
Hobby Tracker jde proti proudu aplikací, které se z každé činnosti snaží vytvořit soutěž se sebou samým. Místo hlídání nekonečných sérií vám dovolí jednoduše zaznamenávat, kolik času jste věnovali čtení, fotografování, hudbě, zahradničení, sportu nebo prakticky jakémukoliv jinému koníčku.
K jednotlivým aktivitám lze doplňovat poznámky a zaznamenávat dosažené milníky, přičemž později získáte měsíční a roční přehledy. Velkým plusem je také podpora iPhonu, iPadu a Macu. Aplikace navíc nevyžaduje účet a obejde se bez reklam, sledování i předplatného, což je dnes příjemně neobvyklá kombinace.
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Run 5K
Pět kilometrů není pro zkušeného běžce nic dramatického, pro úplného začátečníka ale může jít o dost vzdálený cíl. Run 5K proto nesází na rychlé výsledky, nýbrž na postupné zvyšování zátěže.
Tréninkový plán rozděluje cestu k pěti kilometrům na menší kroky a přizpůsobuje se individuálnímu tempu uživatele. Během samotného tréninku pomáhá hlasové vedení a dosažené výsledky se ukládají do statistik. Pokud tedy chcete s během začít, ale nechcete první den vyrazit příliš rychle a po kilometru zjistit, že už toho máte dost, může být právě podobně vedený plán mnohem rozumnější cestou.