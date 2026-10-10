Tyto 4 hry na Steamu si můžete zahrát zdarma! Čeká vás boj o přežití, bláznivé souboje i pátrání po stovce ztracených koček

Piworld
Piworld je multiplayerová survival hra, ve které začínáte prakticky od nuly a postupně si budujete vlastní herní příběh. Čeká vás sbírání surovin, výroba předmětů, vylepšování zbraní i rozvoj nejrůznějších dovedností, od bojových schopností až po pěstování plodin. Zajímavostí je systém pravidelných resetů herní mapy, při kterých sice přijdete o vybudované zázemí, ale získané zkušenosti, úrovně a dovednosti vaší postavě zůstávají. Každý nový začátek tak může být o něco jednodušší. Piworld ovšem není jen o přežívání a výrobě vybavení. Díky multiplayerovému prostředí můžete obchodovat s ostatními hráči na tržišti, vyrazit společně na ryby nebo poměřit síly při závodech lodí. Nechybí ani textový a hlasový chat, takže domlouvání společných výprav je otázkou okamžiku. Hra tak potěší zejména ty, kteří mají rádi svobodu, postupné budování postavy a herní světy, v nichž se vedle dobrodružství najde prostor i pro obyčejné společné chvíle.
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Chalk Paper Scissors
Chalk Paper Scissors je půvabná příběhová hra, která vás vrátí do dětských let a připomene, jak důležitá mohou být zdánlivě obyčejná přátelství. Trojice dávných kamarádů Chalk, Paper a Scissors se po letech náhodou setkává během deštivého dne. Společné vzpomínání však brzy přeroste v pátrání po ztraceném plyšákovi jménem Stuffie, kterého kdysi všichni milovali. Kdo vlastně může za jeho zmizení?
Hráči postupně prozkoumávají vzpomínky jednotlivých postav a odhalují, co se tehdy skutečně stalo.
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Curve Fever Pro
Curve Fever je svižná multiplayerová hra, ve které rozhodují rychlé reflexy, dobrá strategie a trocha štěstí. Ovládáte neustále se pohybující vesmírnou loď, která za sebou zanechává nebezpečnou stopu. Vaším cílem je vyhýbat se stěnám, stopám soupeřů a přežít v aréně až s devíti dalšími hráči.
S postupem hry se aréna mění v nepřehledné bludiště, ve kterém je stále obtížnější najít bezpečnou cestu. K dispozici máte také speciální schopnosti, díky nimž můžete útočit na protivníky, krást jim body nebo chránit vlastní náskok. Záleží jen na vás, zda zvolíte opatrnou taktiku, nebo se pustíte do agresivního souboje o vítězství.
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Catson Files: Wizard Town
V jedné tajemné čarodějnické vesničce se přes noc ztratilo všech sto koček. Nikdo netuší, kam zmizely, a místní obyvatelé si s jejich hledáním příliš hlavu nelámou. Právě proto přicházíte na scénu vy. Vaším úkolem je prozkoumat rozlehlé, ručně kreslené městečko zahalené do noci a najít všechny zatoulané kočičí obyvatele.
Hra sází na jednoduchý princip hledání skrytých objektů, příjemnou atmosféru a pečlivě zpracované prostředí. K dispozici jsou také tři herní úspěchy, podpora jedenácti jazyků a ukládání postupu do cloudu. Po nalezení všech koček navíc získáte certifikát s časem, za který se vám podařilo celý úkol splnit.