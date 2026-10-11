HomeView a homeOS. Apple možná nechtěně odhalil názvy novinek, které představí už v úterý

Apple se chystá už v úterý 13. října představit nové produkty pro chytrou domácnost a zdá se, že jedno z největších překvapení možná právě přišlo o něco dříve. Na veřejnost se totiž dostaly informace o ochranné známce HomeView, za jejíž registrací by mohl stát právě kalifornský gigant. A jelikož se už delší dobu spekuluje o tom, že Apple připravuje zcela nové zařízení kombinující funkce HomePodu a iPadu, teoreticky by se novinka mohla jmenovat přesně takto Zajímavé navíc je, že se vedle ní objevuje také název homeOS, který by mohl patřit jeho operačnímu systému.
Apple možná prozradil název své velké novinky
Jak upozornil server MacRumors, ochrannou známku HomeView si již v loňském roce nechala ve Spojených státech a dalších zemích zaregistrovat společnost Home Services LLC, která sice oficiálně není spojována s Applem, existuje však podezření, že jde o jednu z firem, které technologický gigant využívá k utajení připravovaných produktů. Přibližně ve stejné době pak společnost Home Operations Suite LLC, která by rovněž mohla mít vazby na Apple, požádala o registraci názvu homeOS.
Podobný postup přitom není pro Apple ničím neobvyklým. V minulosti totiž prostřednictvím jiných společností registroval například označení visionOS, které nakonec skutečně použil pro operační systém headsetu Vision Pro. Na druhou stranu je třeba připomenout, že ne všechny registrované názvy se nakonec dostanou do finálních produktů. Příkladem je označení xrOS, které Apple nakonec nepoužil. Zatím tedy rozhodně nelze s jistotou tvrdit, že se jeho připravovaná novinka bude jmenovat právě HomeView.
Nový produkt poznáme už za dva dny
O samotném zařízení se přitom v posledních měsících objevila celá řada informací. Podle dosavadních úniků má jít o chytrý domácí hub vybavený přibližně 6″ displejem, který bude sloužit především k ovládání chytré domácnosti, komunikaci prostřednictvím FaceTime či zobrazování kalendáře, fotografií a dalších informací. Důležitou roli má hrát také přepracovaná Siri s podporou Apple Intelligence, která by měla být jakýmsi virtuálním mozkem domácnosti. Apple má navíc údajně připravovat dvě varianty zařízení, z nichž jedna bude určena k umístění na stůl a druhá k připevnění na zeď.
Právě název HomeView by přitom pro podobný produkt dával poměrně dobrý smysl. Dosud se totiž v souvislosti s novinkou nejčastěji hovořilo o označení HomePad, případně Apple Home či HomePod Pro. Žádný z těchto názvů však nebyl oficiálně potvrzen a na sociálních sítích jsem viděl poměrně dost názorů, že podobný název jednoduše nedává smysl kvůli snadné zaměnitelnosti s jinými Apple produkty.
Ať už je ale pravda jakákoliv, na rozuzlení naštěstí nebudeme čekat dlouho. Apple totiž na úterý 13. října oznámil představení novinek pod heslem „Welcome home“, přičemž kromě nového domácího hubu se očekává také aktualizovaná Apple TV 4K a HomePod mini. Vybraní novináři si pak mají produkty vyzkoušet na uzavřené akci v New Yorku. Pokud se tedy spekulace potvrdí, už za dva dny bychom se měli dozvědět nejen to, jak bude nový domácí produkt Applu vypadat, ale také jak se bude skutečně jmenovat.