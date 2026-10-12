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Počítače se přestávají prodávat, Apple se přitom stále drží na výsluní

Mac
J. VajdákJan Vajdák
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Celosvětový trh s osobními počítači padá. Podle nejnovější zprávy analytické společnosti IDC zaznamenal celý segment ve třetím čtvrtletí roku 2026 strmý meziroční propad o 20,1 %, kdy celkové dodávky klesly na 62,7 milionu kusů. Poklesu se sice nevyhnul ani Apple. V porovnání s konkurencí si však vedl podstatně lépe a dokázal svůj celkový podíl na trhu dokonce navýšit.

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Jablečná společnost dodala ve 3Q 2026 na trh celkem 5,9 milionu Maců, což představuje meziroční pokles o 11,3 % oproti 6,7 milionu kusů ve stejném období předchozího roku. Protože se však zbytek trhu propadl ještě dramatičtěji, podíl Applu na globálních dodávkách PC vzrostl z loňských 8,5 % na 9,5 %. Apple si tím upevnil čtvrtou příčku v žebříčku největších výrobců.

První místo v dodávkách uhájilo Lenovo se 14,9 miliony kusů a podílem 23,8 %. Druhé skončilo HP s 10,3 miliony dodaných počítačů (16,5% podíl), které zároveň zaznamenalo nejtvrdší pád z celé první pětky s propadem o 30,9 %. Třetí pozici obsadil Dell se 7,6 miliony kusů (12,1% podíl). Za čtvrtým Applem se pak umístil tchajwanský ASUS s 5,5 miliony kusů a 8,7% podílem, který vykázal nejmírnější meziroční pokles, konkrétně o 8,6 %.

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Proč trh padá a co čeká zbytek roku?

Za slabšími čísly stojí kombinace několika faktorů. Výrobci i prodejní kanály se předzásobili již dříve během roku v očekávání růstu cen, což odčerpalo poptávku, která se běžně projevuje právě ve třetím čtvrtletí. Spolu s přetrvávajícími omezeními v dodavatelských řetězcích tak kvartál zcela postrádal tradiční sezónní růst.

Podle analytiků z IDC by vysoké zásoby na skladech a slabší zájem spotřebitelů mohly v nejbližší době vyvolat slevové akce, ačkoli celkové cenové hladiny zůstanou výrazně vyšší než loni. Zhoršující se makroekonomická situace navíc komplikuje výhled nejen pro zbytek roku 2026, ale i pro začátek roku 2027. Není zřejmě příliš složité odhadnout, že na poklesu se podílela i současná krize kolem pamětí, která se promítá do koncové ceny produktů. Plánjete v dohledné době pořizovat nový Mac?

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Zdroj
Diskuze
Apple

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