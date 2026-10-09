Víme, kdy Apple představí nový OLED MacBook Pro či iPad mini. Uniklo datum představení

Apple se zřejmě rozhodl udělat z letošního října jeden z nejzajímavějších měsíců posledních let. Teprve včera totiž oficiálně potvrdil, že na 13. října chystá představení nových produktů, a nyní se dozvídáme, že o pouhé dva týdny později má následovat další velká várka novinek. Podle dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple plánuje na úterý 27. října, případně na některý z okolních dnů, představení nových MacBooků Pro, iMacu a iPadu mini. A zatímco první říjnová akce má být zaměřena především na chytrou domácnost, ta druhá by měla přinést jedny z největších hardwarových změn za poslední roky.
Dotykové MacBooky Pro jsou konečně za rohem
Hlavními hvězdami druhé říjnové prezentace mají být bezesporu nové 14″ a 16″ MacBooky Pro, které se podle dosavadních informací vůbec poprvé dočkají OLED displejů s dotykovým ovládáním. Apple tak po dlouhých letech odmítání této technologie konečně umožní ovládat své profesionální notebooky také prsty. Další zajímavostí má být Dynamic Island, který nahradí současný výřez pro kameru, či výrazně nižší hmotnost. Ostatně právě o té Gurman v posledních dnech hovořil s tím, že ačkoliv nové MacBooky nemají být výrazně tenčí, podstatné odlehčení konstrukce je stále ve hře. Výkon pak mají zajistit čipy M5 Pro a M5 Max.
Tím ale nabídka nových počítačů nekončí. Apple má totiž představit také základní 14″ MacBook Pro s čipem M6 a nový iMac osazený stejným procesorem. V jejich případě se nicméně žádná zásadní designová revoluce neočekává a hlavní změnou by měl být právě vyšší výkon. Zajímavé každopádně je, že Apple má během jediné prezentace ukázat jak přepracované profesionální notebooky, tak modely, které si zachovají současnou konstrukci.
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Nový iPad mini dostane OLED displej
Vedle Maců se má 27. října představit také nová generace iPadu mini, která konečně vymění LCD displej za OLED. Díky tomu by měla nabídnout výrazně lepší kontrast, podání černé a celkově kvalitnější obraz. Podle předchozích úniků si však displej zachová pouze 60Hz obnovovací frekvenci, takže na ProMotion si zřejmě budeme muset nechat zajít chuť. Novinkou má být rovněž přepracovaná soustava reproduktorů a přesunutí přední kamery na delší stranu tabletu, což usnadní videohovory při používání na šířku.
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Co se samotné prezentace týče, Bloomberg očekává kombinaci předtočeného videa zveřejněného na internetu a fyzické akce pro vybrané novináře, kteří dostanou možnost si novinky osobně vyzkoušet. Stejný formát má ostatně Apple údajně využít také 13. října při představování produktů pro chytrou domácnost. Zatím je však potřeba zdůraznit, že termín 27. října Apple oficiálně nepotvrdil. Pokud se ale Gurmanovy informace naplní, čekají nás během pouhých dvou týdnů hned dvě velké produktové premiéry. A především ta druhá by mohla fanouškům Maců přinést novinky, na které čekají už opravdu dlouho.