Apple oficiálně oznámil další představení novinek! Kdy dorazí?

Apple si pro fanoušky svých produktů připravil poměrně zajímavé překvapení. Po týdnech spekulací totiž potvrdil, že se 13. října něco chystá. Jenže zatímco při oznamování klasických Apple Eventů jsme zvyklí na pozvánky s přesným časem, místem konání a často i náznakem toho, na jaké novinky se můžeme těšit, tentokrát je situace podstatně zvláštnější. Apple totiž v podstatě pouze naznačil, že se příští úterý něco stane. Kde, v kolik hodin a zda půjde o klasickou Keynote, však vůbec neupřesnil. A právě to vyvolává otázky, co vlastně kalifornský gigant na příští týden připravuje.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
Apple mlčí, Gurman ale naznačuje akci v New Yorku
Trochu více světla do celé situace vnesl známý reportér Mark Gurman z Bloombergu, který na sociální síti X uvedl, že Apple plánuje na 13. října určitou akci v New Yorku. Ani to však automaticky neznamená, že se dočkáme tradiční prezentace vysílané živě do celého světa. Je totiž možné, že půjde pouze o setkání s vybranými novináři, kteří dostanou příležitost prohlédnout si připravované produkty a případně si je také vyzkoušet. Ostatně podobné akce Apple pořádá poměrně pravidelně, byť je obvykle doprovází také veřejné představení novinek.
Právě absence jakýchkoliv dalších informací je proto tentokrát poměrně zvláštní. Apple totiž zpravidla při rozesílání pozvánek na své velké produktové prezentace uvádí alespoň čas jejich zahájení a způsob sledování. Nyní ale nic takového nevíme, a proto by bylo předčasné tvrdit, že nás 13. října čeká plnohodnotný Apple Event. Stejně dobře může jít o oznámení produktů prostřednictvím tiskových zpráv doplněné o uzavřenou akci pro média.
Co Apple příští týden představí?
Co se samotných novinek týče, podle dosavadních informací bychom se měli dočkat především výrazného rozšíření nabídky produktů pro chytrou domácnost. Hlavní hvězdou má být zcela nový domácí hub s displejem, který by měl sloužit jako centrální ovládací prvek HomeKitu a zároveň nabídnout pokročilé funkce Siri AI. Doplnit jej má druhá generace HomePodu mini a nová Apple TV 4K, přičemž obě zařízení mají dostat výkonnější čipy a další hardwarová vylepšení. Právě tuto trojici produktů Gurman s datem 13. října opakovaně spojuje.
Zajímavé přitom je, že Apple má podle zákulisních informací na konec října připravovat ještě další vlnu novinek, ve které by mohly hrát hlavní roli nové MacBooky a případně iPad mini. Je tedy možné, že příští úterý bude patřit výhradně chytré domácnosti, zatímco na počítače a tablety dojde až později.
V tuto chvíli tak máme jisté pouze datum 13. října a náznak zaměření na chytrou domácnost, který ostatně podporuje i slogan „Welcome Home“. Zda se však dočkáme klasické Keynote, předtočeného videa, nebo jen tiskových zpráv a setkání s novináři, zůstává otázkou. Apple si tedy tentokrát nechává překvapivě hodně informací pro sebe. A upřímně řečeno, právě tím dokázal kolem své příští produktové premiéry vyvolat možná ještě větší zvědavost než obvykle.