V kolik hodin Apple zítra představí nové produkty

Když se v předešlých týdnech začalo proslýchat, že se Apple chystá během podzimu představit zásadní novinky pro chytrou domácnost, nikdo tehdy příliš nevěděl, zda je ukáže skrze tiskové zprávy, nebo předtočenou Keynote, na kterou jsme zvyklí třeba z představení nové generace iPhone. Jasno dlouhé týdny neměly ani ty nejpřesnější zdroje a s trochou nadsázky se skoro až chce říci, že ani pozvánka, kterou Apple zveřejnil minulý týden, v tomto směru vlastně žádný zásadní zvrat nepřinesla. Tedy, jak se to vezme.
Kalifornský gigant totiž sice potvrdil, že 13. října proběhne představení nových produktů pro chytrou domácnost, protože jinak si snad ani heslo „Welcome home“ vynaložit nejde, nicméně žádné detaily k tomu veřejnosti neprozradil. Na sociálních sítích se nicméně později začaly objevovat pozvánky pro novináře a infuencery, které Apple zve do New Yorku na 9. hodinu ranní tamního času. A protože se po přepočtu na středoevropský čas dostáváme na 15:00, tedy na hodinu, kdy Apple i v minulosti představoval produkty skrze tiskové zprávy, počítáme v redakci s tím, že představení novinek proběhne právě přes tiskové zprávy zveřejněné zítra v 15:00.
Pokud vám přijde tento styl představení zvláštní, vězte, že pro Apple o novinku nejde. Vždyť i MacBook Neo coby jeden z nejzásadnějších počítačů poslední doby dorazil skrze tiskovou zprávu, přičemž pro pozvané influencery a novináře byla uspořádána taktéž komorní prezentace s krátkým předtočeným videem, které se následně objevilo i na YouTube. A protože se nejspíš tento formát osvědčil, Apple na něj chce evidentně vsadit i tentokrát. Osobně se tomu navíc vůbec nedivím. HomePod mini 2 a Apple TV 4K (2026), které se zítra očekávají, totiž neprojdou nějak zásadními přestavbami, a HomeView coby chytrý domácí displej pak není produktem vyloženě pro masy. Nějaké pompéznější představení tak u něj úplně smysl nedává.