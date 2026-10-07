iPhone Duo se při práci s PDF promění v sešit či knihu. Nabídne dvoustránkové zobrazení i podporu Apple Pencil

I když byl iPhone Duo oficiálně odhalen již na začátku září, stále se dozvídáme další důležité detaily o jeho možnostech. S blížícím se říjnovým uvedením na trh vyplula na povrch nová funkce, která dává u tohoto rozevíracího telefonu obrovský smysl. Pokud uvažujete o pořízení modelu Duo, s největší pravděpodobností od něj logicky očekáváte funkce, které klasický iPhone s běžným poměrem stran zkrátka a dobře nedokáže plnohodnotně nabídnout.
Revoluce v prohlížení dokumentů
Příkladem je právě každodenní práce s PDF soubory, se kterými obrovské množství lidí neustále interaguje v rámci svého zaměstnání, při náročném studiu nebo během vyřizování běžné administrativy. Prohlížení vícestránkových textů a nepřehledných tabulek na tradičním iPhonu nepatří zrovna mezi nejpohodlnější zážitky.
Jak si v této disciplíně povede Duo? Odpověď přinesl známý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou pdfu. Ten zveřejnil krátké video, které detailně ukazuje, jak bude na iPhonu Duo vypadat a fungovat nativní Rychlý náhled.
Quick Look on iPhone Duo has a new two-page layout in the open book position. https://t.co/gZtSH49rp1
— pdfu (@itspdfu) October 6, 2026
Dvoustránkový režim a budoucí vylepšení
Hlavním tahákem softwarového rozhraní se stane zbrusu nový dvoustránkový režim. Vzhledem k širokému vnitřnímu displeji dokáže iPhone Duo plynule zobrazit dvě stránky PDF dokumentu přímo vedle sebe, čímž naprosto přesně simuluje čtení fyzické knihy nebo klasického papírového podkladu. Takové rozložení se ukáže jako nesmírně cenné a ušetří obrovské množství času při neustálém scrollování a přibližování.
Fotogalerie
Lze předpokládat, že i klasické čtení textu v jednostránkovém režimu bude na takto rozměrném panelu mnohem přirozenější. Když k tomuto hardwarovému vylepšení navíc připočteme chystanou softwarovou podporu pro Apple Pencil, jejíž spuštění je naplánováno na konec letošního roku, má model Duo perfektně nakročeno k tomu, aby se stal vůbec prvním telefonem s logem nakousnutého jablka, který nabídne naprosto přesvědčivé a profesionální prostředí pro správu pracovních dokumentů. Jde rozhodně o zajímavý benefit. Někteří analytici tvrdí, že se iPhone Duo do roka od svého uvedení má stát na poli skládaček číslem jedna. Uvidíme tedy, zda se prognózy naplní.