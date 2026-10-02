Výroba iPhone Duo dává Apple pořádně zabrat

iPhone Duo je bezesporu jedním z technologicky nejzajímavějších produktů, které Apple za poslední roky představil. Jeho konstrukce je však zároveň podstatně složitější než u klasických iPhonů a nyní se ukazuje, že to dává pořádně zabrat i jeho výrobcům. Podle informací čínského serveru Jiemian News dosahovala výtěžnost finální montáže iPhone Duo ve Foxconnu k 17. září jen lehce přes 60 %. Jinými slovy, téměř čtyři z deseti vyrobených kusů v této fázi nesplní požadavky potřebné k tomu, aby mohly bez dalších zásahů pokračovat dál.
Nejde přitom nutně o to, že by téměř 40 % iPhonů Duo sjíždělo z výrobní linky kompletně nefunkčních a mířilo rovnou do koše. Výrobní výtěžnost vyjadřuje podíl kusů, které při daném výrobním kroku splní požadované parametry. Zbytek může vyžadovat další úpravy, kontrolu či přepracování. Nicméně i „pouhá“ oprava je ve výsledku pro Apple problém, protože protáhne výrobu a tedy logicky ovlivní skladové zásoby.
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Apple ze svých nároků zatím ustupovat nechce
Za problémy má stát především kombinace velmi složité konstrukce a přísných požadavků Apple na kvalitu. Foxconn má podle zdrojů opakovaně upravovat výrobní zařízení, samotné postupy i nejrůznější parametry montáže tak, aby dokázal dostat větší množství telefonů přes kontrolu. Dodavatelé údajně dokonce čekají, zda Apple některé své požadavky nezmírní a neusnadní tím navyšování produkce. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se k něčemu podobnému chystal.
Komplikace navíc nemá způsobovat pouze finální montáž. Horší výtěžností mají trpět také skládací OLED panely od Samsung Display a problémy se mají týkat i některých komponentů složitého kloubu. Právě ten patří k nejdůležitějším částem celého telefonu a Apple u něj používá konstrukci tvořenou více než stovkou součástek. Zpoždění některých komponentů pak Foxconnu zároveň zkracuje čas, který může věnovat ladění samotných výrobních linek.
Podle jednoho ze zdrojů Jiemian News může při zachování současných standardů Applu trvat ještě šest měsíců až rok, než se výroba dostane na standardní úroveň výtěžnosti. To samozřejmě neznamená, že by měl iPhone Duo dorazit k zákazníkům v problematickém stavu. Pro Apple však může současná situace znamenat především nižší počáteční zásoby. Pro rok 2026 má totiž podle Jiemian News počítat s přibližně 6 až 8 miliony vyrobených kusů. Snad se tedy nějaké ty testovací kousky dostanou co nevidět i k nám do redakce, ať se na vlastní kůži přesvědčíme, zda stojí tyto telefony skutečně za to.