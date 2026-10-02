Že není iPhone Duo fotomobil? Apple vás novými fotkami přesvědčí o opaku

iPhone Duo se začne předobjednávat teprve za dva týdny, Apple však už nyní začíná naplno rozjíždět jeho marketingovou kampaň. Na svém Instagramu totiž zveřejnil sérii šesti fotografií pořízených právě svým historicky prvním skládacím iPhonem, který bude zároveň s cenou začínající na 1999 dolarech vůbec nejdražším iPhonem v nabídce. A jelikož se od jeho představení poměrně hlasitě diskutuje také o tom, že Apple u takto drahého telefonu šetřil na fotoaparátech, není načasování nové galerie zřejmě úplně náhodné.
Fotografie pro Apple pořídili američtí fotografové Jake Michaels a Jason Nocito v rámci projektu objednaného přímo Applem. Celkem se jedná o šest snímků, na kterých chce kalifornský gigant pochopitelně ukázat fotoaparát svého skládacího telefonu v co možná nejlepším světle. A nutno říci, že minimálně podle zveřejněných výsledků se rozhodně nemá za co stydět. Samozřejmě je ale potřeba počítat s tím, že se bavíme o fotografiích pořízených profesionály a vybraných samotným Applem, takže o běžných fotografických schopnostech telefonu nám řeknou podstatně méně než budoucí nezávislé testy.
Fotogalerie
Teleobjektiv byste hledali marně
Právě fotoaparáty jsou přitom jednou z oblastí, ve kterých Apple u iPhone Duo udělal poměrně výrazný kompromis. Na jeho zadní straně najdeme pouze dva objektivy, konkrétně 48MPx Fusion hlavní fotoaparát a 48MPx ultraširokoúhlý fotoaparát. Hlavní snímač sice umožňuje také 2× přiblížení v optické kvalitě, samostatný teleobjektiv však iPhone Duo vůbec nemá. Pro srovnání, iPhone 18 Pro nabízí až 8× přiblížení v optické kvalitě, takže právě při fotografování vzdálenějších objektů bude rozdíl mezi oběma telefony poměrně zásadní.
Duo navíc proti iPhone 18 Pro postrádá i několik dalších fotografických vychytávek. Nenabízí například variabilní clonu, Pro Controls, Apple Reference Image, ProRAW či profesionální možnosti záznamu videa ProRes. Na druhou stranu má díky skládací konstrukci několik triků, které na klasických iPhonech nenajdete. Telefon lze například částečně rozevřít a využít jej prakticky jako vlastní stativ, případně si při focení zadními fotoaparáty zobrazit náhled záběru na vnějším displeji. Nechybí ani Smart Take pro automatické pořízení skupinové fotografie ve správný okamžik nebo Kid Cue, který pomocí animací na vnějším displeji láká pohled fotografovaného dítěte směrem k telefonu.
Zajímavě Apple vyřešil také přední fotoaparáty. Na vnějším displeji se nachází 12MPx Center Stage kamera, zatímco fotoaparát v hlavním vnitřním displeji je ukrytý přímo pod zobrazovacím panelem. Díky druhému displeji však můžete pro selfie využít také výrazně kvalitnější zadní 48MPx fotoaparát a zároveň na vnějším panelu kontrolovat výslednou kompozici. Právě možnosti vycházející ze skládací konstrukce jsou tedy oblastí, kterou se Apple zřejmě snaží kompenzovat jednodušší sestavu objektivů.
Nová galerie pak ukazuje, že minimálně v rukou zkušených fotografů dokáže iPhone Duo produkovat velmi povedené výsledky navzdory tomu, že jeho fotosoustava není na úrovni iPhone 18 Pro. Jestli tomu tak bude i při běžném používání, ukáží samozřejmě až první nezávislé testy. Na ty už naštěstí nebudeme čekat dlouho. Předobjednávky iPhone Duo Apple spustí v pátek 16. října a do prodeje se telefon dostane o týden později, tedy 23. října. My v redakci budeme samozřejmě chtít telefon také vyzkoušet a věříme, že nás i díky kvalitnímu foťáku zaujme.