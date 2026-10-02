Apple vyřešil velký problém skládaček. iPhone Duo má jeden chytrý trik

Ohebné telefony jsou s námi už pěkných pár let, jeden jejich typický neduh se však výrobcům stále nepodařilo zcela odstranit. Řeč je samozřejmě o přehybu uprostřed ohebného displeje, který se navíc může postupem času zvýrazňovat. Apple se však tento problém rozhodl u svého prvního skládacího iPhonu Duo vyřešit poměrně zajímavým způsobem, respektive spíš způsoby. Jednak je vrchní vrstva ohebného displeje matná, díky čemuž je tak ohyb nad pantem méně viditelný, ale co je důležitější, je i vyměnitelná.
S informací ohledně vyměnitelné horní vrstvy přišla před pár hodinami viceprezidentka hardwarového inženýrství Apple Kate Bergeron, dle které se nad samotným skládacím panelem nachází speciální krycí vrstva, kterou Apple navrhl tak, aby vydržela opotřebení co nejdéle. Jakmile se však časem opotřebuje a přehyb začne být výraznější, je možné ji v servisu odstranit a nahradit novou. Uživatel tak nebude muset kvůli opotřebení této vrstvy měnit celý extrémně drahý skládací displej.
Výměna ale samozřejmě nebude zadarmo. V ceníku AppleCare vychází tento úkon v USA na 19 dolarů, přičemž ceník bez AppleCare bohužel zatím k dispozici není. U telefonu, jehož americká cena začíná na 1999 dolarech, je nicméně podobné řešení rozhodně zajímavé. Skládací displej je totiž jednou z částí zařízení, u které může být dlouhodobé opotřebení největším strašákem a ačkoliv ani Apple samozřejmě nedokáže obejít fyziku a samotný přehyb z konstrukce skládacího OLED panelu odstranit, bojuje s tímto problémem chytře a hlavně aktivně. Snad tedy bude stát telefon opravdu za to.