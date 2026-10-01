Tyto dvě skvělé hry jsou nyní na Epic Games Store ke stažení zdarma

Víkend se blíží a s ním přichází i tradiční nadílka her zdarma ze strany Epic Games Store. Pokud tedy patříte mezi fanoušky PC her a chcete si rozšířit vaší herní knihovnu, nebo si třeba „jen“ zpříjemnit nadcházejících pár dnů, dva tituly níže vás dost možná potěší. První z nich bych se navíc nebál označit jakožto AAA titul, byť spíš let minulých. O to víc je proto fakt, že je nyní k dispozici zdarma, lákavější.
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster vrací na scénu jednu z nejvýraznějších sci-fi herních klasik, která ani více než čtvrt století po svém původním vydání neztratila nic ze své unikátní atmosféry. Hra vás zavede na palubu vesmírné lodi Von Braun, kde se velmi rychle ukáže, že se zde něco zatraceně pokazilo. Namísto posádky na vás totiž čekají zmutované bytosti, nebezpečné stroje a především všudypřítomný pocit, že jste v útrobách lodi tak trochu sami proti všem. Základem hratelnosti je kombinace akce, RPG prvků, průzkumu a hororové atmosféry, díky čemuž ani dnes nepůsobí System Shock 2 jako obyčejná střílečka. Remaster se přitom nesnaží původní hru kompletně překopat, ale především ji technicky přizpůsobit současným platformám a moderním hráčům.
Těšit se tak můžete na vylepšenou grafiku, modely postav a zbraní, kvalitnější textury, upravené animace či podporu vyšších rozlišení a obnovovacích frekvencí. Zachována naopak zůstala charakteristická audiovizuální atmosféra originálu, která byla jedním z hlavních důvodů, proč se z něj postupem času stala kultovní záležitost. Velkou novinkou je také kooperativní multiplayer, díky kterému se můžete do děsivých útrob Von Braun vydat společně s dalšími hráči. Pokud jste tedy původní System Shock 2 kdysi hráli, Anniversary Remaster představuje velmi příjemnou možnost, jak si jej připomenout bez nutnosti bojovat s technickými omezeními více než 25 let staré hry. A pokud jste se s touto legendou doposud minuli, dostáváte nyní ideální příležitost zjistit, proč je System Shock 2 dodnes považován za jednu z nejvlivnějších sci-fi her své doby.
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BURIED STARS
BURIED STARS je příběhová adventura, která vás namísto vesmíru zavede do prostředí pěvecké talentové show, jejíž živé vysílání skončí naprostou katastrofou. Budova, ve které soutěž probíhá, se totiž zřítí a několik přeživších zůstane uvězněných pod jejími troskami bez možnosti jednoduchého úniku. Zpočátku se přitom může zdát, že jejich největším problémem bude dostat se ven, velmi rychle však začnou vyplouvat na povrch nejrůznější tajemství, vzájemná podezření a psychické problémy jednotlivých postav. Velkou roli zde proto nehrají akční pasáže, ale především rozhovory, budování vztahů a rozhodnutí, která postupně ovlivňují další vývoj příběhu. Zajímavým prvkem je také komunikace prostřednictvím sociálních sítí, díky které mohou uvězněné postavy sledovat reakce lidí zvenčí a zároveň s nimi určitým způsobem komunikovat.
Postupně navíc začíná být jasné, že za některými událostmi může být mnohem víc než jen nešťastná náhoda. Hra tak kombinuje prvky vizuální novely, adventury a mysteriózního thrilleru, přičemž velkou část jejího kouzla tvoří právě postupné odhalování skutečných vztahů mezi přeživšími. Vaše volby navíc nejsou jen na efekt a mohou ovlivnit vztahy s ostatními postavami i to, jakým směrem se celý příběh nakonec vydá. BURIED STARS proto sedne především hráčům, kteří si místo rychlé akce rádi užijí pomalejší příběhovou záležitost založenou na dialozích, tajemstvích a rozhodování. Pokud vás tedy baví interaktivní thrillery, ve kterých nikdy přesně nevíte, komu můžete věřit, tahle hra by vám rozhodně neměla uniknout.