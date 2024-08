Na iPhony dorazil další parádní emulátor legendárních DOS her

Apple se dlouhé roky bránil tomu, aby v jeho App Store byl jakýkoliv emulátor umožňující spustit například retro hru z PC. Kvůli tlakům z mnoha stran jsou ale emulátory v jablečném obchodě nyní povoleny. Nyní tedy naleznete na App Store IDOS 3. Velmi oblíbený emulátor DOSu. Nutno říct, že jeho vývojář Chaoji Li již aplikaci na App Store umístil. Jak je ale asi zřejmé, Apple ji odstranil. V dubnu Apple aktualizoval své pokyny App Store, aby poprvé umožnil emulátory retro her (jako je například Delta). I tak ale společnost stále zakazovala PC emulátory, což bylo mnohými označováno (vzhledem předpisům EU a antimonopolní legislativou) za protiprávní.

Po seznámení se se stížností Apple znovu své pokyny upravil a umožnil do své obchodu vstup i PC emulátorům. Ačkoli jsou pokyny Applu ve vztahu k App Store značně benevolentnější, Chaoji Li se bojí, že Apple najde jižní důvod, proč jeho aplikaci z App Store odstranit. „Bylo to dlouhé čekání, než v Applu zvítězil zdravý rozum. I když to chci oslavovat, stále mám trochu strach ohledně budoucnosti mé aplikace v App Store,“ řekl vývojář The Verze. Aplikaci stáhnete v App Store za 29 Kč. Pro její nainstalování potřebujete iOS 12 a novější.

IDOS 3 stáhnete zde