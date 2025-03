EU napaří příští týden Applu pokuty za App Store! Díky Trumpovi však budou mírné

Už příští týden by měla Evropská komise podle důvěryhodných zdrojů portálu Financial Times oznámit pokuty, které vyměřila Applu za jeho porušování zákona o digitálních trzích (DMA) pravidly, která nastavil pro App Store. Ta sice kalifornský gigant poté, co vstoupil DMA v platnost pozměnil, nicméně evropští regulátoři jsou přesvědčeni o tom, že nynější nastavení App Sboru stále neodpovídá tomu, kvůli čemuž daný zákon vznikl. A jedinou možnou pákou na Apple je v tomto směru udělení pokuty. Svým způsobem úsměvné je však to, že výši pokuty má určovat strach.

Zdroje výše zmíněného portálu totiž přišly konkrétně s tím, že ačkoliv by teoreticky mohla udělit Evropská komise Applu pokutu až ve výši 10 % jeho celosvětových příjmů s tím, že v minulosti její představitelé dokonce ve velkém prohlašovali, že pokuty budou nastavovány od samého začátku opravdu drakonicky, tentokrát se tak nestane. Komisaři mají mít totiž velký strach z amerického prezidenta Donalda Trumpa a toho, jak se k udělení pokut postaví. Právě z toho důvodu je chtějí nastavit zřejmě na naprostý spodek rozmezí, ve kterém se pokuty budou pohybovat, čímž by měli Trumpovu reakci zmírnit a zažehnat tak případnou eskalaci napětí EU a Trumpa.

Obecně bude velmi zajímavé, jak se celá situace kolem pokuty ještě vyvrbí a hlavně, jak na ní bude nejen Apple, ale i americký prezident reagovat. Není tomu totiž tak dávno, co se nechal slyšet, že pokuty EU za porušení DMA jsou de facto formou zdanění, přičemž praktiky EU označil za zahraniční vydírání. V návaznosti na tato slova pak začala Trumpova administrativa hrozit řadou cel, která by mohla na Evropskou unii jakožto odpověď za „šikanu“ amerických firem uvalit. Dost možná nás tedy čekají zajímavé časy.