Nechcete čekat až vás Trump deportuje? USA má oficiální aplikaci, díky které se můžete deportovat sami

Deportace nelegálních migrantů je jednou z nejzásadnějších věcí, které začala dělat Trumpova administrativa. Součástí deportace je také představení oficiální aplikace, pomocí které mohou migranti sami sebe deportovat z USA. Vtipné je, že aplikace nese stejný název, jaký dříve nesla oficiální aplikace USA, která sloužila k tomu, aby si žadatelé o azyl sjednali schůzku s imigračními úřady. Nyní aplikace nabízí možnost sami sebe deportovat z USA. Migranti bez dokladů potřebných k pobytu v zemi mohou přes aplikaci nahlásit svůj záměr odejít, což jim podle úřadu celní a hraniční kontroly CBP umožní opustit USA bez toho, aniž by čelili tvrdším následkům.

Zcela upřímně je otázkou, co jsou ony tvrdší následky, protože snahou administrativy je dostat imigranty ze země a nic horšího než to, že je vyhostí se jim většinou nestane. Pokud tedy v zemi, ze které pocházejí nečelí například nějakému odsouzení, pak skončí přímo za mřížemi v zemi, ze které pochází. Na druhou stranu, pokud odejdou dobrovolně, nejsou zatčeni a deportování, ale zkrátka jen opustí zemi a pomocí aplikace o oznámí úřadům. Zásadní rozdíl je však podle ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové v tom, že pokud se migranti sami deportují pomocí aplikace, mají stále šanci získat v budoucnu možnost se do USA vrátit a prožít americký sen. Pokud jsou nalezeni a deportuje je USA, pak se již do země nesmí nikdy vrátit a nemají šanci o žádost o jakýkoli azyl.

Vtipné je, že stejná aplikace před tím, než ji nová administrativa aktualizovala byla součástí možnosti navázání kontaktu s imigračními úřady a administrativa Joea Bidena s chlubila tím, že ji lidé používají a snížil se tak počet těch, kteří absolvují nebezpečnou cestu do USA. Aplikace se kromě ohlášení deportace ptá uživatelů, zda mají dost peněz na odchod ze země a platný pas. Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost uvedlo, že aplikace doplňuje imigrační systém, jehož snahou je, aby migranti zůstali doma a pokud jsou již v USA, aby ihned odešli. Aplikaci si můžete stáhnout přímo zde.