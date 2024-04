Stáhli jsme si první aplikaci mimo App Store! Zde jsou naše dojmy i postup ve screenshotech

Po několikatýdenním čekání byl dnes v noci spuštěn v Evropské unii první alternativní obchod s aplikacemi pro iOS. Pokud vás tedy láká či minimálně zajímá, jak tato žhavá novinka, kterou zavedl Apple spolu s iOS 17.4 kvůli nutnosti dodržet nový zákon EU, vypadá a funguje, v následujících řádcích vás s ní seznámíme. AltStore jsme si totiž již vyzkoušeli i my, stáhli jsme z něj první aplikaci, vše řádně nascreenovali a nyní je na čase si celý proces krok po kroku projít.

AltStore je třeba stáhnout přímo z webových stránek vývojářů a následně zaplatit. Vše je naštěstí otázkou několika málo vteřin a vzhledem k naprosté jednoduchosti zvládne daný úkon naprosto každý.

Jakmile proces stažení alternativních obchodu z webových stránek dokončíte, začne se chovat tento obchod stejně jako klasická aplikace. Jeho ikonu pro spuštění naleznete na ploše iPhonu (potažmo v Knihovně aplikací) s tím, že po prvním spuštění vás požádá o povolení pro zasílání notifikací. Pokud však čekáte, že se před vámi otevře plejáda nejrůznějších aplikací, ze kterých si vyberete své favority, jste na omylu.

V současnosti totiž naleznete v AltStoru pouhé dvě aplikace, kterými jsou herní emulátor Delta spolu s clipboard managerem Clip. U první aplikace je pak vcelku úsměvné, že je přes alternativní obchod dostupná jen na území EU. Ve zbytku světa je totiž Delta distribuována přes App Store. U druhé zase narazíte na to, že není zdarma, ale je třeba jí koupit přes Patreon za měsíční předplatené 125 Kč spolu s daní 26,25 Kč. Vyšla by tedy na 151,25 Kč měsíčně, což pro mě osobně nedává moc smysl vzhledem k tomu, že zrovna tuto funkci jsem nikdy nepostrádal.

Co se pak týče emulátoru Delta, ten je zdarma, respektive vás bude stát jen poplatek za stažení alternativního obchodu s aplikacemi, který zmiňuji výše. Aplikace pak funguje jednoduše tak, že do iPhone stáhnete ROM pro hru z podporované platformy (ohledně Delty pro vás chystáme samostatný článek, který vyjde za pár desítek minut) a přes Deltu ji jednoduše spustíte. Z hlediska funkčnosti se tedy jedná o totéž, co do App Store dorazilo před pár dny, ale co nakonec Apple smazal pro porušování autorských práv. Jste-li tedy příznivci retro her, stačí si dát trochu práce s hledáním podporovaných ROM na internetu a díky Deltě si užijete spousty zábavy.

Obecně je funkčnost AltStore po pár desítkách minut hraní si s ním srovnatelná s App Storem, jeho přehlednost je velmi dobrá a graficky také nevypadá špatně. To nejdůležitější je však to, že – jak můžete ostatně vidět na řadě screenshotů – je prakticky nemožné si stáhnout alternativní obchod s aplikacemi či aplikace z nich bez toho, aniž byste na iPhonu povolili (a potvrdili přes Face ID či Touch ID) tento krok.

Nemusíte se tedy absolutně bát toho, že byste si do telefonu něco omylem stáhli a daná věc by vás následně mohla jakkoliv ohrožovat. Skutečně platí, že pokud se budete chtít alternativním obchodům s aplikacemi, potažmo aplikací jako takových vyhnout, bez problému to půjde – tedy myšleno z hlediska toho, zda o stažení budete či nebudete vědět. Druhá věc je ovšem to, zda se na alternativní obchody vývojáři nezačnou v dohledné době spoléhat čím dál tím víc díky tomu, že nepodléhají tak přísným restrikcím ze strany Applu z hlediska kontroly.