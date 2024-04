Na iPhony dorazil Game Boy emulátor, moc dlouho se však na nich neohřál

Pouhý týden stačil na to, aby se po změně pravidel App Storu ze strany Applu objevil v jeho obchodě s aplikacemi první herní emulátor. Ten nese název iGBA a jen pár hodin mu stačilo k tomu, aby se v App Storech po celém světě dostal mezi nejoblíbenější a nejstahovanější bezplatné aplikace. Je tu však jeden zásadní háček – Apple jej pár hodin po přidání do App Store ze svého obchodu smazal.

Emulátor iGBA byl schopen načíst jakékoliv Game Boy ROM stažené z webu a uložené do Souborů na iPhonu. Vývojáři se chlubili tím, že aplikace je plně funkční jak se hrami Game Boy, tak i Game Boy Color či Game Boy Advence. Super je pak to, že hry lze stahovat velmi jednoduše z webu, na který vás přesměruje samotná aplikace. S jejich sháněním tedy naštěstí nebyl sebemenší problém. Navíc se zprvu zdálo, že emulátor neporušuje žádná pravidla Applu, jelikož jej on sám do App Store vpustil po kontrole. To se ale dnes v noci změnilo.

Na základě porušení pravidel pro spam a autorská práva se Apple rozhodl emulátor z App Store i přes jeho popularitu odstranit. V jeho podmínkách, na které se po odstranění odvolával, stojí konkrétně: „Ujistěte se, že vaše aplikace obsahuje pouze obsah, který jste vytvořili nebo na který máte licenci. Vaše aplikace může být odstraněna, pokud jste překročili hranici a použili obsah bez povolení. To samozřejmě znamená, že může být odstraněna i aplikace někoho jiného, pokud si z vaší práce „vypůjčil“.

Bude velmi zajímavé sledovat, jak se vývojáři k celé záležitosti postaví a zda tedy budou bojovat za návrat aplikace do App Store či nikoliv. Přeci jen, spousty ROM pro Game Boy jsou na internetu ke stažení zcela volně a nedává tedy příliš smysl, aby se vývojář daného emulátoru staral o to, zda k nim vlastní autorská práva či nikoliv.