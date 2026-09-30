iPhone Duo má první geniální vychytávku! Tato aplikace z něj udělá starý kazetový Walkman

Skládací konstrukce iPhone Duo přímo vybízí k nejrůznějším experimentům a jak se zdá, jeden z těch nejzajímavějších už je na světě. Vývojářka Emily Li se totiž na svém X pochlubila tím, že již stihla vytvořit vytvořila aplikaci DuoPod, která dokáže nový skládací iPhone proměnit v něco, co na první pohled připomíná starý kazetový Walkman. A musím říct, že právě na iPhone Duo vypadá tahle myšlenka opravdu parádně.
DuoPod využívá oba displeje skládacího iPhone a jeho konstrukci k vytvoření virtuálního hudebního přehrávače, kdy na jedné části se zobrazuje samotná kazeta s animovanými cívkami, zatímco druhá nabízí ovládací prvky přehrávání. Výsledkem je tak velmi povedená digitální připomínka doby, kdy se hudba skutečně poslouchala z kazet a kterou máme možná ještě v živé paměti.
Duo-Man offers the complete walkman experience on the iPhone Duo. Open the Duo to pick and ‚insert‘ the cassette, Close the Duo to start listening.
Yes, I actually recorded the button clicks and static noise from a real Walkman!
It was fun making this at @bitrig hacks today. pic.twitter.com/juSrLhofrH
— Vidit Bhargava (@viditb) September 27, 2026
Kazety si můžete dokonce otáčet
Aplikace nicméně není jen statickou napodobeninou Walkman. Kazetu lze totiž virtuálně otočit na druhou stranu s tím, že celé rozhraní reaguje na způsob, jakým iPhone Duo používáte. Právě skládací konstrukce tak dává konceptu smysl podstatně víc, než kdyby se podobná aplikace objevila na klasickém iPhone. DuoPod je nicméně zatím především ukázkou toho, jak kreativně mohou vývojáři přistoupit k novému formátu zařízení. iPhone Duo totiž nepřináší jen větší plochu displeje, ale také nové možnosti, jak rozhraní aplikací rozdělit mezi dvě části zařízení. Apple ostatně právě kvůli němu připravuje upravené rozložení aplikací v iOS 27.1.
iPhone Duo se začne předobjednávat 16. října a do prodeje zamíří 23. října. Pokud budou vývojáři přicházet s podobnými nápady i nadále, může být právě software nakonec jednou z nejzajímavějších částí celého skládacího iPhone. A virtuální Walkman je za mě hodně povedený začátek, který může zařízení učinit atraktivní v očích nových a nových uživatelů.
Jasný takže si koupím telefon za 70 000 aby vypadal jako walkman za pár stovek boží 🫣🧐🤣🤣🤣🤣🤣
Ted konecne dava smysl mit rozkladaci telefon pro nas co jsme walkman zazili jako novinku 😂