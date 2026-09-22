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Apple měl pro iPhone Duo připravené perfektní příslušenství. Na poslední chvíli jej ale zrušil

iPhone
J. FilipJiří Filip
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iPhone Duo bude prvním iPhone v historii s podporou Apple Pencil, Apple měl ale původně mnohem ambicióznější plán. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž společnost vyvíjela speciální kratší Apple Pencil navrženou přímo pro skládací iPhone, který měl dorazit společně s ním. Nakonec však Apple projekt před zahájením sériové výroby zrušil kvůli technickým problémům.

O existenci tohoto příslušenství se spekulovalo už před představením iPhone Duo. Sám Gurman dříve například přišel s tím, že Apple testoval stylus, který byl proti verzím určeným pro iPad výrazně kratší, což by vzhledem k rozměrům iPhone Duo samozřejmě dávalo smysl. Přeci jen, současná Apple Pencil je navržena pro podstatně větší iPad a vedle telefonu působí jednoduše obrovsky.

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Měl se magneticky přichytit k iPhone

Nová Apple Pencil navíc neměla být jen zkrácenou verzí současného modelu, ale naopak doplňkem, který měl být ušitý ohebnému iPhone „na míru“ ve všech směrech. Počítalo se u ní například s tím, že se magneticky přichytí k boku iPhone Duo a zároveň se tímto způsobem nabije, jak tomu je nyní u iPadů Air či Pro. Apple však podle Gurmana před zahájením masové výroby narazil na blíže nespecifikované technické problémy a celý projekt nakonec zrušil.

iPhone duo open screen iPhone duo open screen
iphone duo closed iphone duo closed
iPhone DUo dual display use iPhone DUO
iPhone Duo back iPhone Duo fold
using iPhone duo dual screen using iPhone duo dual screen
Gaming on iPHone duo Gaming on iPHone duo
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Majitelé iPhone Duo ale o podporu stylusu naštěstí úplně nepřijdou. Apple už při představení potvrdil, že ještě v letošním roce zpřístupní podporu současného Apple Pencil s USB-C za 79 dolarů. Poměrně zajímavé je pak to, že bude fungovat na vnitřním 7,6″ i vnějším 5,4″ displeji, přičemž právě podpora na menším displeji může být dle mého názoru příslibem do budoucna i pro majitele klasických iPhone, že i ony se naučí spolupracovat s jablečnou tužkou. Protože upřímně nevidím moc důvod, proč by třeba 6,9“ iPhone Pro Max podporu nabídnout neměl, když na 5,4“ displeji s tužkou pracovat půjde. 

Vraťme se ale ještě chvíli k podpoře Apple Pencil přímo u iPhone Duo, které kvůli zaříznutí speciální verze tužky pro tento model nebude úplně perfektní. Například USB-C Apple Pencil nelze k iPhone Duo magneticky přichytit a nabíjet, což je docela škoda. Oproti Apple Pencil Pro navíc tužce chybí také citlivost na tlak, gesto squeeze, haptická odezva, barrel roll, dvojité klepnutí nebo podpora sítě Find My.

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A právě proto je podle mě škoda, že vlastní kratší Apple Pencil nakonec nedorazil. U klasického iPhone bych stylus považoval spíš za fajn doplněk, jenže 7,6″ rozložený displej iPhone Duo už je rozměrově někde na půl cesty k malému iPad. Krátký Pencil, který by se jednoduše přicvakl na bok telefonu, by k němu seděl podstatně lépe než dlouhá verze určená primárně pro tablety. Zatím se ale budeme muset spokojit právě s ní.

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Zdroj
Diskuze
iPhone Duo

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