Apple měl pro iPhone Duo připravené perfektní příslušenství. Na poslední chvíli jej ale zrušil

iPhone Duo bude prvním iPhone v historii s podporou Apple Pencil, Apple měl ale původně mnohem ambicióznější plán. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž společnost vyvíjela speciální kratší Apple Pencil navrženou přímo pro skládací iPhone, který měl dorazit společně s ním. Nakonec však Apple projekt před zahájením sériové výroby zrušil kvůli technickým problémům.
O existenci tohoto příslušenství se spekulovalo už před představením iPhone Duo. Sám Gurman dříve například přišel s tím, že Apple testoval stylus, který byl proti verzím určeným pro iPad výrazně kratší, což by vzhledem k rozměrům iPhone Duo samozřejmě dávalo smysl. Přeci jen, současná Apple Pencil je navržena pro podstatně větší iPad a vedle telefonu působí jednoduše obrovsky.
Měl se magneticky přichytit k iPhone
Nová Apple Pencil navíc neměla být jen zkrácenou verzí současného modelu, ale naopak doplňkem, který měl být ušitý ohebnému iPhone „na míru“ ve všech směrech. Počítalo se u ní například s tím, že se magneticky přichytí k boku iPhone Duo a zároveň se tímto způsobem nabije, jak tomu je nyní u iPadů Air či Pro. Apple však podle Gurmana před zahájením masové výroby narazil na blíže nespecifikované technické problémy a celý projekt nakonec zrušil.
Fotogalerie
Majitelé iPhone Duo ale o podporu stylusu naštěstí úplně nepřijdou. Apple už při představení potvrdil, že ještě v letošním roce zpřístupní podporu současného Apple Pencil s USB-C za 79 dolarů. Poměrně zajímavé je pak to, že bude fungovat na vnitřním 7,6″ i vnějším 5,4″ displeji, přičemž právě podpora na menším displeji může být dle mého názoru příslibem do budoucna i pro majitele klasických iPhone, že i ony se naučí spolupracovat s jablečnou tužkou. Protože upřímně nevidím moc důvod, proč by třeba 6,9“ iPhone Pro Max podporu nabídnout neměl, když na 5,4“ displeji s tužkou pracovat půjde.
Vraťme se ale ještě chvíli k podpoře Apple Pencil přímo u iPhone Duo, které kvůli zaříznutí speciální verze tužky pro tento model nebude úplně perfektní. Například USB-C Apple Pencil nelze k iPhone Duo magneticky přichytit a nabíjet, což je docela škoda. Oproti Apple Pencil Pro navíc tužce chybí také citlivost na tlak, gesto squeeze, haptická odezva, barrel roll, dvojité klepnutí nebo podpora sítě Find My.
A právě proto je podle mě škoda, že vlastní kratší Apple Pencil nakonec nedorazil. U klasického iPhone bych stylus považoval spíš za fajn doplněk, jenže 7,6″ rozložený displej iPhone Duo už je rozměrově někde na půl cesty k malému iPad. Krátký Pencil, který by se jednoduše přicvakl na bok telefonu, by k němu seděl podstatně lépe než dlouhá verze určená primárně pro tablety. Zatím se ale budeme muset spokojit právě s ní.