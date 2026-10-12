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Apple chystá pro iPhone Duo obří start prodejů. Do vlajkových Apple Store pošle přes sto testovacích kusů

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Do zahájení prodeje prvního ohebného iPhone zbývají zhruba dva týdny a Apple nenechává nic náhodě. Podle informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg totiž chystá Apple v kamenných prodejnách nebývale velkou kampaň, jejímž cílem je představit iPhone Duo v plné parádě co největšímu počtu zákazníků.

Nápor testovacích kusů na prodejnách

Samotný příchod prvního ohebného iPhonu představuje pro firmu zásadní milník, překvapením je však mimořádná pozornost věnovaná bezproblémovému průběhu samotného startu. Ve svém pravidelném newsletteru Gurman uvádí, že Apple plánuje do největších vlajkových prodejen dodat více než stovku předváděcích jednotek.

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Ikonická pobočka na Páté avenue v New Yorku má mít k dispozici přes 150 kusů rozmístěných na interaktivních stanicích a prezentačních stojanech. Návštěvnické centrum Apple Park Visitor Center v jablečné centrále nabídne téměř stovku telefonů. Další významné obchody, jako Michigan Avenue v Chicagu, The Grove v Los Angeles nebo manhattanský Upper West Side, dostanou přibližně 30 až 40 kusů. I menší prodejny mají obdržet kolem 20 zařízení, což je na telefon dostupný pouze ve dvou barevných variantách nadstandardní množství. Vzhledem k očekávané vysoké poptávce a omezené dostupnosti při zahájení prodeje dává možnost vyzkoušet si telefon naživo velkému počtu lidí najednou jasný smysl.

Speciální stojany i volné zkoušení bez lanek

Vedle vysokého počtu zařízení navrhl Apple také zcela nové prezentační prvky. V obchodech se objeví nový stojan MagSafe, který pojme rozložený iPhone Duo po boku dvou standardních modelů, pravděpodobně iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max. Podél stěn prodejen budou navíc k dispozici jednotky iPhonu Duo bez bezpečnostních lanek, aby si návštěvníci mohli volně vyzkoušet režim StandBy a další specifické funkce. Vybrané Apple Story navíc dostanou speciální kinetický stojan, který bude nepřetržitě demonstrovat otevírání a zavírání telefonu, takže novinku při vstupu do obchodu nikdo nepřehlédne.

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iPhone Duo 17 iPhone Duo 17
iPhone Duo 12 iPhone Duo 12
iPhone Duo 16 iPhone Duo 16
iPhone Duo 11 iPhone Duo 11
iPhone Duo 10 iPhone Duo 10
iPhone Duo 9 iPhone Duo 9
iPhone Duo 8 iPhone Duo 8
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Start prodeje a předobjednávky

iPhone Duo se tak po oficiálním startu prodeje 23. října stane ústředním bodem všech prodejen. Zájemci o koupi by se však měli připravit již na předobjednávky, které odstartují 16. října. Podle některých zdrojů se má Apple do roka stát jedničkou v segmentu skládacích smartphonů. A tato kampaň má tomu rozhodně pomoci. iPhonu Duo startuje na 54 990 korunách. Jdete do něj?

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Diskuze
Apple Store

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