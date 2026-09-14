iPhone Duo je teprve začátek. Apple má v plánu větší iPhone Duo Max a možná i další verze

Ačkoliv Apple představil svůj vůbec první skládací telefon iPhone Duo teprve před pár dny, už nyní se začíná mluvit o tom, jak by mohla jeho nabídka vypadat v dalších letech. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple pravděpodobně nezůstane pouze u jediného modelu, ale naopak svou nabídku ohebných telefonů pořádně rozšíří. Počítat můžeme dle Gurmana v první řadě s příchodem většího iPhone Duo Max, který by měl nabídnout ještě větší displej.
Poměrně zajímavé je, že rozšíření nabídky ohebných telefonů úzce souvisí s tím, jaký název Apple pro svůj první ohebný telefon nakonec zvolil. Gurman je totiž přesvědčen o tom, že označení Duo daleko víc zapadá vedle názvů Air a Pro a především umožňuje Apple přidávat další přídomky typu Max, mini a tak podobně. Naopak zařízení s názvem iPhone Ultra mini, iPhone Ultra SE či iPhone Ultra Max už zní docela šíleně.
Velmi zajímavé je pak to, že by Apple teoreticky mohl podle zdrojů Gurmana nabídnout také iPhone Duo SE, tedy dostupnější skládací model s osekanější výbavou. Další možností je iPhone Duo Mini, který by mohl namísto současné konstrukce připomínající knihu využít véčkový design, který by přitom dával mnoha uživatelům větší smysl než nynější „knižní“ řešení. Zdroje však tyto modely nezmiňuje jako potvrzené produkty, ale označují je jen jako možné směry.
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To však neplatí pro iPhone Duo Max, jehož příchod Gurman v následujících letech předpokládá s tím, že by větší obrazovka dávala vzhledem k zaměření současného Duo logiku. Apple totiž první generaci postavil především kolem možnosti získat po otevření podstatně větší pracovní plochu než u klasického iPhone. Větší varianta by proto tento koncept mohla posunout ještě dál, byť přesnou velikost displeje, termín uvedení ani další technické specifikace zatím svět nezná.
Co se pak týče konkrétně nedávno představeného modelu, Gurman očekává, že se iPhone Duo stane dominantním skládacím telefonem na trhu, přičemž vyzdvihuje jeho softwarové úpravy, kvalitu hardwaru a odolnost ve srovnání s ostatními skládačkami. Podle něj je první skládací iPhone natolik povedený, že může pomoci udělat ze skládacích telefonů nový standard, což je však samozřejmě zatím především jeho odhad a skutečný úspěch ukážou až prodeje.
Každopádně se nyní ukazuje, že trochu zvláštně znějící označení iPhone Duo může mít velmi praktický důvod. Apple si jím nechal otevřené dveře k tomu, aby ze skládacího iPhone postupně vytvořil samostatnou rodinu zařízení. A pokud se Gurmanovy informace potvrdí, současný 7,6″ iPhone Duo bude jen prvním členem řady, ve které se později objeví minimálně větší Duo Max. Samozřejmě však závisí na tom, jak se iPhone Duo prodejně prosadí, na což bych osobně až tak nevsázel. Jedná se totiž technologicky o velmi zajímavé zařízení, říkám si však, že ohebné telefony jako takové jsou už na trhu poměrně dlouho a díru do světa neudělaly. Navíc kdo v nich smysl viděl, ten už je ve velkém používá. Ale moudřejší budeme v tomto směru samozřejmě až za pár let.