Datum druhého říjnového Apple Eventu je prakticky jasné! Na tento den chystá Apple velké novinky

Apple má před sebou pořádně nabitý říjen a nyní už začíná být jasnější, kdy se dočkáme jeho druhé velké produktové prezentace. Zatímco první várka novinek zaměřených na chytrou domácnost má dorazit už zítra, tedy 13. října, další představení se podle známého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chystá na 27. října. A přestože Apple tento termín zatím oficiálně nepotvrdil, nejnovější informace naznačují, že přípravy jsou již v plném proudu. Kalifornský gigant totiž údajně organizuje doprovodné akce pro influencery v Los Angeles, které mají proběhnout večer 27. října a následně během celého 28. října. K představení novinek tak prakticky 100% dojde právě v úterý 27. října.
Právě o přípravách těchto akcí informoval před pár hodinami Gurman prostřednictvím svého účtu na sociální síti X. Podle jeho slov marketingový tým Applu plánuje setkání s influencery v Los Angeles, která mají přímo souviset s uvedením nových produktů, což však samozřejmě nemusí znamenat, že se 27. října dočkáme klasické Keynote vysílané do celého světa. Stejně dobře totiž může Apple novinky představit prostřednictvím předtočeného videa doplněného o tiskové zprávy a následně umožnit vybraným hostům jejich osobní vyzkoušení. Zajímavé nicméně je, že Gurman už dříve označil právě 27. říjen za termín druhé říjnové produktové premiéry. Nejnovější informace o plánovaných setkáních tak jeho předchozí tvrzení dále podporují.
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Na řadu přijdou MacBooky a iPad mini
Hlavními hvězdami druhé říjnové akce mají být nové 14″ a 16″ MacBooky Pro, které se vůbec poprvé dočkají dotykových OLED displejů. Apple má navíc přepracovat jejich konstrukci, snížit hmotnost a současný výřez pro kameru nahradit Dynamic Islandem. Vedle těchto výrazně modernizovaných notebooků se pak očekává také základní 14″ MacBook Pro a iMac s čipem M6. Další zajímavou novinkou má být iPad mini s OLED displejem, přepracovanými reproduktory a přemístěnou přední kamerou.
Pokud se tedy nejnovější informace potvrdí, Apple během pouhých dvou týdnů představí hned dvě velké várky novinek. Zatímco zítřejší premiéra má patřit především chytré domácnosti, 27. říjen by se měl nést ve znamení Maců a iPadů. Oficiální pozvánka však zatím chybí, takže definitivní potvrzení data si ještě budeme muset počkat a to pravděpodobně docela dlouho. Vždyť na zítřejší představení novinek rozeslal Apple veřejně pozvánky až minulý čtvrtek – tedy pouhých šest dní před samotnou událostí.