Nový MacBook Pro nakonec nebude tak tenký, jak se očekávalo. Vadit to ale nemusí

Není žádným tajemstvím, že má Apple v průběhu nadcházejících týdnů světu představit nový MacBook Pro osazený OLED displejem s podporou dotykového ovládání či nižší hmotností. Před pár dny se pak objevily zprávy o tom, že jednou z dalších zajímavých novinek měla být také podstatně tenčí konstrukce, díky které by se profesionální notebooky Applu přiblížily elegantnějším MacBookům Air. Jak se však nyní ukazuje, právě na výrazné ztenčení si zřejmě budeme muset nechat zajít chuť. Známý novinář Mark Gurman z Bloombergu totiž poněkud překvapivě mírní svá dřívější tvrzení a naznačuje, že nové MacBooky Pro nakonec o mnoho tenčí nebudou.
Gurman ještě loni opakovaně tvrdil, že Apple připravuje MacBooky Pro s tenčím a lehčím tělem. V říjnu 2025 hovořil o celkově subtilnější konstrukci a o měsíc později znovu zmínil tenčí šasi. Nyní však na sociální síti X v reakci na dotaz jednoho z uživatelů uvedl, že si nemyslí, že by nové modely byly ve výsledku výrazně tenčí, což je poměrně zajímavý obrat, zvlášť když Apple v posledních letech klade na tenkost svých produktů stále větší důraz.
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Dobrou zprávou nicméně je, že výrazné snížení hmotnosti má stále platit. Gurman totiž teprve před několika dny informoval o tom, že Apple kompletně přepracoval vnitřní uspořádání komponent ve stroji, zmenšil některé komponenty a přeskládal jejich rozmístění. Výsledkem mají být podstatně lehčí stroje, které se budou pohodlněji přenášet. Konkrétní hodnoty zatím neznáme, nicméně například současný 16″ MacBook Pro může vážit až zhruba 2,1 kilogramu, takže prostor pro zlepšení zde rozhodně je.
Samotná tloušťka ale samozřejmě nebude tím hlavním, čím chtějí nové MacBooky zaujmout. Apple totiž podle zákulisních informací vůbec poprvé nasadí do svých notebooků OLED displeje s podporou dotykového ovládání. Dosavadní výřez pro kameru má navíc nahradit Dynamic Island známý z iPhone, zatímco výkon zajistí čipy M5 Pro a M5 Max. Spekuluje se dokonce o tom, že Apple novinky zařadí nad současné MacBooky Pro a nabídne je pod označením MacBook Ultra. Ani tento název však zatím není potvrzen.
Na představení přitom zřejmě nebudeme čekat dlouho. Sám Gurman totiž stále očekává příchod novinek v říjnu či listopadu, přičemž Apple je údajně testuje s macOS 27.2. Pokud se tedy aktuální informace potvrdí, čeká nás sice jeden z největších redesignů MacBooků za poslední roky, ale nikoliv nutně v podobě výrazně tenčího těla. Osobně bych ostatně u profesionálního notebooku raději viděl nižší hmotnost při zachování kvalitního chlazení, solidní výdrže baterie a dostatečné portové výbavy než honbu za každým milimetrem tloušťky.