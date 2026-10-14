Apple Music mění svou ikonickou ikonu

Apple se v posledních letech snaží vzhled svých aplikací průběžně modernizovat a to jak uvnitř, tak vně skrze vylepšení ikony. A právě změnu ikony si nyní připravil i pro Apple Music, byť si troufám tvrdit, že tentokrát ne úplně šťastnou. Ve čtvrté vývojářské betě iOS 27.2 totiž poměrně překvapivě změnil ikonu aplikace Hudba, která přichází o svou charakteristickou červenou barvu a jak se zdá, nejde jen o drobnou kosmetickou úpravu, ale o součást rozsáhlejší proměny vizuální identity celé hudební služby.
Nová ikona Apple Music vsází na výrazně minimalističtější vzhled než dosud. Zatímco v současnosti totiž ikona aplikace zobrazuje bílou notu na červeném pozadí, v iOS 27.2 beta 4 ji nahrazuje černá nota na bílém podkladu. V tmavém režimu se pak barevné schéma obrací, takže uživatelé uvidí bílou notu na černém pozadí. Apple se tedy rozhodl prakticky úplně odstranit barvy z jednoho ze svých nejznámějších symbolů.
Změny se však netýkají pouze samotné ikony. Apple totiž upravil také barevné prvky uvnitř aplikace Hudba, kde dosavadní červené zvýraznění aktivní záložky nahrazuje modrá. Stejnou změnou prošly některé texty a prvky v nastavení aplikace. Widgety Apple Music pak místo charakteristického červeného pozadí nově využívají černou barvu. Také ikony jednotlivých kategorií v knihovně, například playlistů, alb či interpretů, dostaly jednodušší černobílé provedení.
Otázkou samozřejmě zůstává, zda si Apple tento design ponechá i ve finální verzi systému. Prozatím je totiž dostupný pouze v testovací verzi iOS 27.2 a během vývoje se ještě může změnit. Pokud se však současná podoba dostane také mezi běžné uživatele, půjde o poměrně zásadní vizuální změnu. Červená barva totiž k Apple Music patří už řadu let a její nahrazení černobílou kombinací bude na domovských obrazovkách iPhonů rozhodně nepřehlédnutelné. A přiznám se, že by mě tato změna právě kvůli tomu, že jsme roky zvyklí na červenou, docela mrzela.