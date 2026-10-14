Apple slaví rekord! Samsung už má na dosah

Trh se smartphony zažívá jedno z nejtěžších období za poslední roky, avšak Apple má přesto důvod k radosti. Podle nejnovější zprávy analytické společnosti Counterpoint Research se mu totiž během třetího čtvrtletí letošního roku podařilo dosáhnout historicky nejvyššího podílu na globálních dodávkách smartphonů pro toto období a to navíc navzdory tomu, že se celý trh meziročně propadl o neuvěřitelných 20 %. Ještě zajímavější je pak fakt, že Apple dokázal výrazně stáhnout náskok Samsungu, který si sice nadále drží první místo, avšak už jen velmi těsně.
Podle Counterpoint Research dosáhl Apple ve třetím čtvrtletí letošního roku podílu 22 %, zatímco ve stejném období loni mu patřilo pouze 18 % trhu. Vůbec poprvé v historii tak během třetího čtvrtletí překonal hranici 20 %. Samsung si udržel první příčku s 23 %, přičemž za oběma giganty následují Xiaomi s 10 %, OPPO s 9 % a vivo s 8 %. Právě čínští výrobci přitom na současnou situaci doplácejí podstatně výrazněji než Apple či Samsung.
Zajímavé je, že rekordní tržní podíl Applu automaticky neznamená rekordní počet dodaných iPhonů. Jejich dodávky totiž meziročně rovněž klesly, avšak méně než celý trh. Podle analytiků za tím stojí především skutečnost, že Apple letos na podzim nepředstavil základní iPhone 18, který má dorazit až příští rok. Naopak iPhony 18 Pro a 18 Pro Max zaznamenaly silnější start než jejich předchůdci, a to zejména v Číně a Indii. Výsledkům navíc pomáhá pokračující zájem o loňskou řadu iPhone 17.
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Samotný vývoj trhu je však podstatně méně optimistický. Celosvětové dodávky smartphonů se totiž meziročně propadly o 20 %, což představuje nejhorší třetí čtvrtletí od roku 2012. Hlavním důvodem je nepřekvapivě pokračující nedostatek paměťových čipů DRAM a NAND, jejichž ceny výrazně rostou mimo jiné kvůli obrovské poptávce ze strany společností budujících infrastrukturu pro umělou inteligenci. Výrobcům tak rostou náklady, které následně promítají do cen svých zařízení. Podle Counterpoint Research se celosvětové maloobchodní ceny smartphonů od začátku letošního roku zvýšily přibližně o 20 %. Zákazníci proto své telefony používají déle, častěji zvažují nákup repasovaných zařízení a obecně s výměnou za nový model tolik nespěchají.
Analytici navíc neočekávají, že by se situace v nejbližších měsících výrazně zlepšila. Výrobci se mají nadále soustředit především na dražší a ziskovější modely, zatímco levnější smartphony budou kvůli rostoucím nákladům pod stále větším tlakem. Apple tak sice slaví historický úspěch z hlediska tržního podílu, avšak zároveň jde o další důkaz toho, jak zásadně současná paměťová krize mění celý technologický průmysl. Troufám si však říci, že nákupy nových telefonů nebrzdí jen ceny, ale rovněž fakt, že výrobci v posledních letech poměrně málo inovují. A když se podíváme na to, co nabízí iPhone v posledních letech, chce se říci, že ani u něj tomu není jinak.