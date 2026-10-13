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Nová Apple TV 4K se utrhla z řetězu. Stojí nesmysl a levnější verzi už nekoupíte

Apple TV
J. FilipJiří Filip
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Apple dnes představil nové produkty pro chytrou domácnost a zcela upřímně, spíš než jejich technickými specifikacemi překvapil cenami. Možná největším šokem je pak Apple TV, která toho sice přináší oproti předešlé generaci jen relativně málo nového, její cenovka se však hnula poměrně zásadně. 

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Televizní smart box byl ještě na začátku tohoto roku dostupný za nižší tisíce korun, konkrétně za 4190 Kč v případě WiFi modelu a 4790 Kč v případě modelu s Ethernetem. V USA se pak prodávala Apple TV s WiFi v základu za nejméně příjemných 129 dolarů, ve vyšší verzi pak za 149 USD. V průběhu letoška nicméně apple oznámil zdražování a ceny poskočily na 199 dolarů, respektive 249 dolarů. V Česku jsme pak za tytéž modely platili nově 5490 Kč, respektive 6990 Kč. A dnešek posunul tuto hranici ještě podstatně dál. Za novou generaci Apple TV si totiž Apple účtuje 299 dolarů, tedy 7990 Kč. Za necelý rok tak rázem kupujeme Apple TV namísto za 4190 Kč rovnou za 7990 Kč, tedy takřka za dvojnásobek. 

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Možnost ušetřit za horší výbavu ve formě chybějícího ethernetového portu navíc už letos chybí. Nová generace Apple TV 4K totiž přichází jen v jedné variantě, která je tímto portem osazena a která se prodává právě za výše zmíněných 299 dolarů, tedy 7990 Kč. V ostatních evropských zemích platících Eurem se pak bavíme o ceně 349 Euro, což už je opravdu hodně. Osobně si tak myslím, že jestli chtěl Apple tento produkt rozšířit do více domácnosti, nemá vzhledem k vyšší ceně absolutně šanci na úspěch. 

Apple TV 4K 261013 Apple-TV-4K-261013
Apple TV 4K Apple Arcade 261013 Apple-TV-4K-Apple-Arcade-261013
Apple TV 4K Apple Fitness Plus 261013 Apple-TV-4K-Apple-Fitness-Plus-261013
Apple TV 4K FaceTime 261013 Apple-TV-4K-FaceTime-261013
Apple TV 4K home hub 261013 Apple-TV-4K-home-hub-261013
Apple TV 4K home theater setup 261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013
Apple TV 4K iCloud photos 261013 Apple-TV-4K-iCloud-photos-261013
Apple TV 4K screen saver shuffle feature 261013 Apple-TV-4K-screen-saver-shuffle-feature-261013
Apple TV 4K Siri Remote Precision Finding 261013 Apple-TV-4K-Siri-Remote-Precision-Finding-261013
Apple TV 4K with Siri AI suggestions 261013 Apple-TV-4K-with-Siri-AI-suggestions-261013
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Diskuze
Apple

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