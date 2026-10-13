Nová Apple TV 4K se utrhla z řetězu. Stojí nesmysl a levnější verzi už nekoupíte

Apple dnes představil nové produkty pro chytrou domácnost a zcela upřímně, spíš než jejich technickými specifikacemi překvapil cenami. Možná největším šokem je pak Apple TV, která toho sice přináší oproti předešlé generaci jen relativně málo nového, její cenovka se však hnula poměrně zásadně.
Televizní smart box byl ještě na začátku tohoto roku dostupný za nižší tisíce korun, konkrétně za 4190 Kč v případě WiFi modelu a 4790 Kč v případě modelu s Ethernetem. V USA se pak prodávala Apple TV s WiFi v základu za nejméně příjemných 129 dolarů, ve vyšší verzi pak za 149 USD. V průběhu letoška nicméně apple oznámil zdražování a ceny poskočily na 199 dolarů, respektive 249 dolarů. V Česku jsme pak za tytéž modely platili nově 5490 Kč, respektive 6990 Kč. A dnešek posunul tuto hranici ještě podstatně dál. Za novou generaci Apple TV si totiž Apple účtuje 299 dolarů, tedy 7990 Kč. Za necelý rok tak rázem kupujeme Apple TV namísto za 4190 Kč rovnou za 7990 Kč, tedy takřka za dvojnásobek.
Možnost ušetřit za horší výbavu ve formě chybějícího ethernetového portu navíc už letos chybí. Nová generace Apple TV 4K totiž přichází jen v jedné variantě, která je tímto portem osazena a která se prodává právě za výše zmíněných 299 dolarů, tedy 7990 Kč. V ostatních evropských zemích platících Eurem se pak bavíme o ceně 349 Euro, což už je opravdu hodně. Osobně si tak myslím, že jestli chtěl Apple tento produkt rozšířit do více domácnosti, nemá vzhledem k vyšší ceně absolutně šanci na úspěch.
Té levnější verzei nechyběl jen Ethernet, ale i Thread. Což je pro řízení smart home větší tragédie. Napřímo se tak daly připojit jen věci podporující Matter over Wi-Fi, což je minorita produktů. Takže to prostě byl víc televizní přehrávač pro lidi, co chytrou domácnost nepotřebují. Imho ale Apple Home je pořád bída. Kdo se nechce něčím omezovat, tak sáhne po nějakém profi řešení, případně Home Assistantu. Jediným lákadlem HomeKitu byla podpora videa v iCloudu s téměř neomezenou cloudovou kapacitou. Ale do toho teď kvůli AI taky začne hrabat. :(
Vse stejny ? Vcetne ovladace ? To ne snad !
Jo, to me nasralo. Dva roky koukam po nove AppleTV, protoze ta posledni verze vykonem nestiha a hlavne jsem potreboval novy ovladac, u ktereho přeskakuji tlačítka doprava a doleva, kdy mi kurzor skace o dve. A tahle cena omg.. nesmysl
Mam doma 2 x apple tv boxy model 22 4k necham si je… tohle je nesmysl cena
V čem nestíhá? Mám ji a pořád reaguje velice rychle, je to daleko rychlejší než WebOS na LG G5.
Nová ATV by dává smysl, pokud by přinesla must feature či must have ovladač. Lepší výkon je hezké mít, ale není to nutnost. Pokud bych vypíchl to, co je zajímavé, tak je to ten kodek AV1.
Taky mam tu 3. generaci. Ale mam na ni pripojeny Philips Hue Sync Box s Light Strips na Lg TV a hraju na ni uz vse vcetne klasickeho digitálního vysílání. A Oneplay na kterym mam zakladni kanaly, vubec nestiha , pada a seka se. Kolikrat to musim vypnout a zapnout. No a ten ovladac..
Zase vyhoda.. mozna ji pujde za 4k prodat