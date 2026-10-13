Do Google Maps v Carplay dorazila Gemini, vyzkoušeli jsme ji a stojí za to!

Google Maps v rámci CarPlay přináší další novinku, nově se vám přímo v aplikaci zobrazí také ikona Gemini. Stačí ji aktivovat a následně můžete používat veškeré funkce Gemini. Můžete se samozřejmě například nechat navigovat na konkrétní adresu, nechat si najít nejlepší restauraci poblíž anebo se zeptat například na zprávy. Pokud chcete kamkoli navigovat, stačí říct, kam to bude, Gemini vám ukáže trasu přímo v Google Maps a pokud je vše v pořádku, stačí potvrdit a začne navigování. Jediné, s čím mám trošku problém je, že jakmile se Gemini na něco zeptáte, okamžitě poté, co vám odpoví, se vypne a pokud chcete pokračovat v konverzaci, musíte ji znovu aktivovat.
Bohužel zatím není možné nastavit, kdy a za jakých okolností se má vypnout. Jinak je to rozhodně nejlepší a nejsnadnější možnost, jak si i za jízdy nechat cokoli vyhledat a zahájit navigaci přímo k cíli. Můžete se zeptat například kde je nejlepší restaurace v okolí podle hodnocení uživatelů, můžete se zeptat na dětské hřiště a zkrátka na cokoli vás napadne. Když budete chtít například do hotelu, můžete rovnou zjistit ceny a říct Gemini, aby vytočila recepci a objednáte si pokoj během cesty k hotelu. Pokud ještě Gemini v CarPlay Google Maps nevidíte, aktualizujte na poslední verzi Google Maps a měla by se objevit.