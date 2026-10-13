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Apple představil HomeView! Nové centrum chytré domácnosti vás pozná podle obličeje, ale v EU se prodávat nebude

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Apple před malou chvílí podle očekávání konečně představil HomeView, tedy zařízení, o kterém se v posledních měsících spekulovalo jako o jednom z jeho nejzajímavějších připravovaných produktů. A musím říci, že se většina úniků skutečně potvrdila. Novinka totiž skutečně kombinuje dotykový displej, reproduktor, kameru a funkce chytré domácnosti, přičemž jejím hlavním lákadlem je zcela nová Siri AI využívající Apple Intelligence. HomeView má navíc jednu poměrně zásadní schopnost. Dokáže totiž rozpoznat jednotlivé členy domácnosti podle obličeje a automaticky jim přizpůsobit zobrazovaný obsah. Má to však jeden velký háček, který evropské fanoušky Apple rozhodně nepotěší.

Apple HomeView lineup 261013

Apple HomeView je vybaven 7″ Liquid Retina displejem s technologií True Tone a automatickou regulací jasu od 0,3 do 500 nitů. Zajímavé je, že se jeho uživatelské prostředí mění také podle vzdálenosti uživatele. Zatímco z druhého konce místnosti zobrazuje především jednoduché a dobře čitelné informace, při přiblížení nabídne podrobnější obsah.

K dispozici jsou dvě varianty, kdy první je určena k postavení na stůl a nabízí hliníkovou konstrukci s reproduktorovou základnou, ke které je displej připojen nastavitelným kloubem. Druhá verze je určena k montáži na zeď a nabízí stejný displej i funkce, avšak odlišně řešený zvukový systém. Stolní provedení bude dostupné ve čtyřech barvách, zatímco nástěnná varianta pouze ve stříbrné a vesmírně šedé.

HomeView dokáže rozpoznat až šest uživatelů podle obličeje, přičemž každému zobrazí jeho vlastní plochu s aplikacemi a widgety. K dispozici jsou také speciální ciferníky připomínající Apple Watch, včetně animovaného Snoopyho či režimu zobrazování fotografií.

Srdcem HomeView je čip A18, který zajišťuje chod nové Siri AI. Ta má být podstatně přirozenější při komunikaci, rozumět kontextu a dokázat pracovat s informacemi zobrazovanými na displeji. Po propojení s kompatibilním iPhonem nebo iPadem navíc získá přístup k osobnímu kontextu uživatele, například informacím z Kalendáře, Zpráv či Apple Music.

 

Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
Apple HomeView user recognition 261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
Apple HomeView Siri AI app 261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013
Apple HomeView screen angles 261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013
Apple HomeView rear USB C port 261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013
Apple HomeView lineup 261013 Apple-HomeView-lineup-261013
Apple HomeView lifestyle living room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013
Apple HomeView lifestyle kitchen 261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013
Apple HomeView home touch 261013 Apple-HomeView-home-touch-261013
Apple HomeView lifestyle dining room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013
Apple HomeView FaceTime Center Stage 261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013
Apple HomeView custom engineered acoustic system 261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013
Apple HomeView Cooking 261013 Apple-HomeView-Cooking-261013
Apple HomeView color family 261013 Apple-HomeView-color-family-261013
Apple HomeView collection of faces 261013 Apple-HomeView-collection-of-faces-261013
Apple HomeView Apple Podcasts Lyrics Apple Music 261013 Apple-HomeView-Apple-Podcasts-Lyrics-Apple-Music-261013
Apple HomeView Apple Intelligence personal context 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013
Apple HomeView Apple Intelligence broad world knowledge 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-broad-world-knowledge-261013
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Samozřejmostí je pak nepřekvapivě ovládání chytré domácnosti. HomeView umožňuje spravovat světla, termostaty, žaluzie či zámky a současně zobrazovat obraz až z devíti bezpečnostních kamer. S podporovaným předplatným iCloud+ pak dokáže dle slov Apple také rozpoznávat osoby, zvířata, vozidla či doručené zásilky. Nechybí mu ani podpora FaceTime s funkcí Center Stage, Apple Music, Apple TV, interkom ani možnost zobrazovat recepty s postupem vaření.

Co se pak týče ceny, Apple stanovil cenu obou variant HomeView na 299 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 6 300 Kč bez daně. Předobjednávky startují již dnes a samotný prodej začne 13. listopadu. Nástěnná verze bude vyžadovat speciální držák od společnosti Schneider Home, jehož cena začíná na 59,95 dolaru.

Je tu však jeden velký háček. Apple totiž v tiskové zprávě potvrdil, že HomeView nebude dostupný v Evropské unii, jelikož zde zatím není možné využívat novou Siri AI. Společnost sice tvrdí, že s evropskými úřady hledá cestu, jak zařízení na zdejší trh dostat, žádný konkrétní termín však nezveřejnila.

Pro evropské fanoušky Applu tak jde o poměrně hořkosladké představení. HomeView totiž na papíře působí jako zařízení, které by mohlo výrazně usnadnit každodenní fungování chytré domácnosti. Zda si jej však budeme moci oficiálně pořídit také u nás, je zatím ve hvězdách. Mě se nicméně myšlenka tohoto zařízení opravdu líbí a proto doufám, že se mi podaří nějakým způsobem sehnat. 

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Apple HomeView Apple Intelligence broad world knowledge 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-broad-world-knowledge-261013
Apple HomeView Apple Intelligence personal context 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013
Apple HomeView Apple Podcasts Lyrics Apple Music 261013 Apple-HomeView-Apple-Podcasts-Lyrics-Apple-Music-261013
Apple HomeView collection of faces 261013 Apple-HomeView-collection-of-faces-261013
Apple HomeView color family 261013 Apple-HomeView-color-family-261013
Apple HomeView Cooking 261013 Apple-HomeView-Cooking-261013
Apple HomeView custom engineered acoustic system 261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013
Apple HomeView FaceTime Center Stage 261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013
Apple HomeView lifestyle dining room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013
Apple HomeView home touch 261013 Apple-HomeView-home-touch-261013
Apple HomeView lifestyle kitchen 261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013
Apple HomeView lifestyle living room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013
Apple HomeView lineup 261013 Apple-HomeView-lineup-261013
Apple HomeView rear USB C port 261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013
Apple HomeView screen angles 261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013
Apple HomeView Siri AI app 261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
Apple HomeView user recognition 261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013
Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze
Apple

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