Apple představil HomeView! Nové centrum chytré domácnosti vás pozná podle obličeje, ale v EU se prodávat nebude

Apple před malou chvílí podle očekávání konečně představil HomeView, tedy zařízení, o kterém se v posledních měsících spekulovalo jako o jednom z jeho nejzajímavějších připravovaných produktů. A musím říci, že se většina úniků skutečně potvrdila. Novinka totiž skutečně kombinuje dotykový displej, reproduktor, kameru a funkce chytré domácnosti, přičemž jejím hlavním lákadlem je zcela nová Siri AI využívající Apple Intelligence. HomeView má navíc jednu poměrně zásadní schopnost. Dokáže totiž rozpoznat jednotlivé členy domácnosti podle obličeje a automaticky jim přizpůsobit zobrazovaný obsah. Má to však jeden velký háček, který evropské fanoušky Apple rozhodně nepotěší.
Apple HomeView je vybaven 7″ Liquid Retina displejem s technologií True Tone a automatickou regulací jasu od 0,3 do 500 nitů. Zajímavé je, že se jeho uživatelské prostředí mění také podle vzdálenosti uživatele. Zatímco z druhého konce místnosti zobrazuje především jednoduché a dobře čitelné informace, při přiblížení nabídne podrobnější obsah.
K dispozici jsou dvě varianty, kdy první je určena k postavení na stůl a nabízí hliníkovou konstrukci s reproduktorovou základnou, ke které je displej připojen nastavitelným kloubem. Druhá verze je určena k montáži na zeď a nabízí stejný displej i funkce, avšak odlišně řešený zvukový systém. Stolní provedení bude dostupné ve čtyřech barvách, zatímco nástěnná varianta pouze ve stříbrné a vesmírně šedé.
HomeView dokáže rozpoznat až šest uživatelů podle obličeje, přičemž každému zobrazí jeho vlastní plochu s aplikacemi a widgety. K dispozici jsou také speciální ciferníky připomínající Apple Watch, včetně animovaného Snoopyho či režimu zobrazování fotografií.
Srdcem HomeView je čip A18, který zajišťuje chod nové Siri AI. Ta má být podstatně přirozenější při komunikaci, rozumět kontextu a dokázat pracovat s informacemi zobrazovanými na displeji. Po propojení s kompatibilním iPhonem nebo iPadem navíc získá přístup k osobnímu kontextu uživatele, například informacím z Kalendáře, Zpráv či Apple Music.
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Samozřejmostí je pak nepřekvapivě ovládání chytré domácnosti. HomeView umožňuje spravovat světla, termostaty, žaluzie či zámky a současně zobrazovat obraz až z devíti bezpečnostních kamer. S podporovaným předplatným iCloud+ pak dokáže dle slov Apple také rozpoznávat osoby, zvířata, vozidla či doručené zásilky. Nechybí mu ani podpora FaceTime s funkcí Center Stage, Apple Music, Apple TV, interkom ani možnost zobrazovat recepty s postupem vaření.
Co se pak týče ceny, Apple stanovil cenu obou variant HomeView na 299 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 6 300 Kč bez daně. Předobjednávky startují již dnes a samotný prodej začne 13. listopadu. Nástěnná verze bude vyžadovat speciální držák od společnosti Schneider Home, jehož cena začíná na 59,95 dolaru.
Je tu však jeden velký háček. Apple totiž v tiskové zprávě potvrdil, že HomeView nebude dostupný v Evropské unii, jelikož zde zatím není možné využívat novou Siri AI. Společnost sice tvrdí, že s evropskými úřady hledá cestu, jak zařízení na zdejší trh dostat, žádný konkrétní termín však nezveřejnila.
Pro evropské fanoušky Applu tak jde o poměrně hořkosladké představení. HomeView totiž na papíře působí jako zařízení, které by mohlo výrazně usnadnit každodenní fungování chytré domácnosti. Zda si jej však budeme moci oficiálně pořídit také u nás, je zatím ve hvězdách. Mě se nicméně myšlenka tohoto zařízení opravdu líbí a proto doufám, že se mi podaří nějakým způsobem sehnat.
Proč bych si to měl pořídit??? Siri AI nepojede, ani se to v EU nebude prodávat a co to tedy přinese navíc proti tomu, když si koupím obyčejný iPad a přidělám ho na zeď???
Já se na to zařízení těšil, protože jsem naivně doufal, že to bude levnější než iPad, který mi bylo líto ho trvale přidělat na zeď jen na ovládání domácnosti. Tohle nové zařízení nepřináší pro mne, jako uživatele v EU nic, proč bych si to měl pořídit.
Vlastně vám to přinese jen učesané prostředí optimalizované vyloženě pro nástěnný displej. Ale jo, je to vlastně docela bída :) Sám jsem z toho docela rozčarovaný, i když mě to stále svým způsobem láká.
Nejvíc dle mého dává smysl ve variantě se stojánkem s repro. Je to pak taková kombinace čtvercového iPadu Mini s HomePod Mini kde se pak dá cena dobře obhájit (2 zařízení v 1 těle).
Mě se líbí ve variantě na zeď, protože to mám jednoduše doma kam navrtat. Varianta se základnou je ale určitě taky super, jak říkáte.
Miloš: Ano, to spuhlasím. Čekal bych, že verze na zeď bude levnější, když nemá stojánek s repro nebo alespoň bude v ceně už zahrnutý držák na zeď, ale je to vlastně “očesané” zařízení, v omezené barevné variantě a ještě si musím připlatit za držák. Je to ostuda TVL
Mně upřímně vadí SIRI AI, ať už ji posunou kamkoli. Chtěl bych, aby model na pozadí mohl být můj Claude. V Macu už ho mám stejně nahackovanýho úplně ve všem pracovním i osobním a toto by byla paráda.
Mám doma na zdi v chodbě iPad mini už několik let a je to naprosto parádní. Na displeji mám různé widgety k tomu, co je pro mě zajímavé (počasí, klima uvnitř atd.). Když mi někdo volá/píše, iPad mě upozorní. Schválně jsem přemýšlel, kam dát variantu novinky se stojánkem, vůbec mě nenapadlo, kam by se to hodilo. Pro mě tedy nesmysl. Varianta na zeď lepší, ale vlastně jakože proč…
No třeba čas ukáže, že je to lepší, uvidíme.
500 nitů je málo pokud to má sloužit jako nějaké centrum třeba v prosvětleném bytě. To bych opravdu viděl nutnost spíše na těch 1000 nitů. Jinak je to alespoň OLED?
Je to dle všeho LCD.