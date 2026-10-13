Kvůli nové Siri AI nemusíte kupovat Apple TV 4K! Apple potvrdil podporu i pro starší generace

Apple před pár desítkami minut představil novou generaci Apple TV 4K, jejíž jednou z hlavních novinek je podpora zcela nové Siri AI. Ta má díky Apple Intelligence nabídnout výrazně přirozenější komunikaci, lepší porozumění požadavkům či možnost vyhledávat filmy a seriály podle složitějších dotazů. Pokud jste si však kvůli těmto funkcím začali pohrávat s myšlenkou na výměnu své stávající Apple TV za nový model, máme pro vás dobrou zprávu. Apple totiž potvrdil, že Siri AI nebude exkluzivní záležitostí nejnovější generace. Dostane se totiž i na některé starší modely, a to prostřednictvím softwarové aktualizace.
Podle oficiálních informací Applu bude nová Siri AI podporována na Apple TV 4K druhé generace a novějších, což jinými slovy znamená, že se jí dočkají majitelé Apple TV 4K z roku 2021, Apple TV 4K z roku 2022 a samozřejmě také dnes představené čtvrté generace. Majitelé původní Apple TV 4K z roku 2017 a starších Apple TV HD však mají smůlu, což ale ve výsledku absolutně nepřekvapí. Pro využití nové Siri AI však bude nutné mít v domácnosti také kompatibilní iPhone nebo iPad s aktivovanou Apple Intelligence a Siri AI.
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Je nicméně třeba jedním dechem dodat, že starší modely sice dostanou novou Siri AI, některé funkce však zůstanou výsadou letošní Apple TV 4K. Jde především o možnost ovládat Siri zcela bez použití dálkového ovladače. Novinka totiž disponuje trojicí integrovaných mikrofonů, které dokáží zachytit hlas uživatele i během přehrávání filmu. U starších generací bude nadále nutné využívat mikrofon v Siri Remote.
Nová Apple TV 4K navíc nabízí výrazně výkonnější čip A19, podporu prostorového zvuku prostřednictvím čtyř HomePodů a další hardwarová vylepšení. Pokud vás však zajímá především chytřejší hlasový asistent, výměna zařízení nebude nutná.
Siri AI má být dostupná v rámci tvOS 27.2, prozatím však pouze v beta verzi a ve vybraných anglicky mluvících regionech. Česká republika mezi podporovanými zeměmi není, jelikož nová Siri AI zatím není dostupná v Evropské unii. Pro tuzemské uživatele tak jde o dobrou zprávu především do budoucna. Až totiž Apple novou Siri zpřístupní také v našich končinách, nebude kvůli ní nutné automaticky kupovat nejnovější Apple TV.