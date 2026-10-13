Apple představil novou Apple TV 4K! Má skvělé novinky, ale vysokou cenu

Apple dnes vedle chytrého domácího displeje HomeView představil i novou generaci Apple TV 4K, na kterou fanoušci tohoto multimediálního centra čekali dlouhé čtyři roky. A nutno říci, že čekání se tentokrát vyplatilo. Novinka totiž přináší nejen výrazně výkonnější čip, ale také zcela novou Siri AI, mikrofony umožňující hlasové ovládání bez dálkového ovladače či podporu prostorového zvuku prostřednictvím čtyř HomePodů. Apple navíc konečně vyřešil jeden z problémů, který uživatele jeho televizního centra trápí už dlouhá léta.
O výkon nové Apple TV 4K se stará čip A19, který podle Applu nabízí až o 50 % vyšší výkon procesoru a dvojnásobný grafický výkon oproti předchozí generaci. Díky tomu by měl být celý systém ještě svižnější, a to nejen při běžném procházení nabídky, ale také při hraní her z Apple Arcade. Novinkou je rovněž hardwarový dekodér AV1, který umožňuje efektivnější streamování videa ve vysoké kvalitě při nižších nárocích na přenos dat.
Jedním z hlavních lákadel je však nová Siri AI využívající Apple Intelligence, která dokáže přirozeněji komunikovat s uživatelem, odpovídat na doplňující otázky či vyhledávat filmy a seriály podle složitějších požadavků. Apple navíc přímo do těla Apple TV zabudoval trojici mikrofonů, díky kterým lze Siri aktivovat hlasem bez nutnosti používat ovladač. Pokročilé potlačování ozvěny má pak zajistit, že vás zařízení uslyší i během přehrávání filmu, což je dle mého docela zajímavá vychytávka.
Velkou novinkou je také možnost propojit Apple TV 4K se čtyřmi reproduktory HomePod mini 2 nebo HomePod druhé generace a vytvořit tak prostorovou zvukovou sestavu, která automaticky rozpozná rozmístění reproduktorů v místnosti a přizpůsobí mu časování i hlasitost jednotlivých kanálů. Podmínkou je pouze použití stejných modelů reproduktorů v předním a zadním páru.
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Vylepšení se dočkal také ovladač Siri Remote, který si sice zachovává známý design, avšak nově podporuje přesné hledání prostřednictvím aplikace Najít. To jinými slovy znamená, že pokud ovladač zapadne mezi polštáře na gauči, iPhone vás k němu dokáže navést. Nově navíc umí samotný ovladač přehrát zvuk, což jeho hledání ještě více usnadní.
Poměrně zajímavé je pak to, že Apple TV 4K i nadále slouží také jako centrum chytré domácnosti, avšak díky Apple Intelligence se posouvá na novou úroveň. Nově například dokáže pomocí Apple Intelligence vytvářet textové popisy událostí zachycených bezpečnostními kamerami či zobrazovat souhrnná upozornění. Nechybí ani podpora Thread, automatizací nebo možnost komunikovat s návštěvou prostřednictvím kompatibilního chytrého zvonku přímo na televizní obrazovce.
Co se týče ceny a předobjednávek, novou Apple TV 4K lze předobjednávat již dnes, přičemž do prodeje zamíří v pátek 13. listopadu. Apple stanovil americkou cenu na 299 dolarů, v Evropě pak vychází novinka na 349 Euro, v Česku pak na 7990 Kč. Háček je bohužel v dostupnosti nové Siri AI, která nebude při uvedení podporována v Evropské unii. Dobrou zprávou nicméně je, že samotná nová Apple TV 4K není z evropského trhu vyloučena narozdíl od HomeView. Čeští uživatelé tak budou moci využívat její vyšší výkon, vylepšené ovládání i další hardwarové novinky, avšak na nejpokročilejší funkce umělé inteligence si budou muset počkat.
A co ze je ten vyresenej problem, co trapil uzivatele cely leta?
Zapadený ovladač v gauči :)
Tak TrueHd Atmos ani DTS:X nic.
A ten vykon urcite na ty hopsacky z apple arcade potrebuje. Zlata Nvidia Shield i kdyz je uz 7 let stara a jeji Gforce Now..
Asi zůstanu u 2022 128Gb. ATV je srdcovka, ale čekal jsem něco víc. Nový ovladač či něco zajímavého. AV1 určitě super, ale otázka je, jestli z toho bude vyšší bittrate třeba u Atmosu. Na kupovaní filmů z Itunes i právě díky nizkéhmu bittratu jsem se vykašlal a začal kupovat placky.