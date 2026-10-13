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Apple představil novou Apple TV 4K! Má skvělé novinky, ale vysokou cenu

Apple TV
J. FilipJiří Filip
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Apple dnes vedle chytrého domácího displeje HomeView představil i novou generaci Apple TV 4K, na kterou fanoušci tohoto multimediálního centra čekali dlouhé čtyři roky. A nutno říci, že čekání se tentokrát vyplatilo. Novinka totiž přináší nejen výrazně výkonnější čip, ale také zcela novou Siri AI, mikrofony umožňující hlasové ovládání bez dálkového ovladače či podporu prostorového zvuku prostřednictvím čtyř HomePodů. Apple navíc konečně vyřešil jeden z problémů, který uživatele jeho televizního centra trápí už dlouhá léta.

Apple TV 4K 261013

O výkon nové Apple TV 4K se stará čip A19, který podle Applu nabízí až o 50 % vyšší výkon procesoru a dvojnásobný grafický výkon oproti předchozí generaci. Díky tomu by měl být celý systém ještě svižnější, a to nejen při běžném procházení nabídky, ale také při hraní her z Apple Arcade. Novinkou je rovněž hardwarový dekodér AV1, který umožňuje efektivnější streamování videa ve vysoké kvalitě při nižších nárocích na přenos dat.

Jedním z hlavních lákadel je však nová Siri AI využívající Apple Intelligence, která dokáže přirozeněji komunikovat s uživatelem, odpovídat na doplňující otázky či vyhledávat filmy a seriály podle složitějších požadavků. Apple navíc přímo do těla Apple TV zabudoval trojici mikrofonů, díky kterým lze Siri aktivovat hlasem bez nutnosti používat ovladač. Pokročilé potlačování ozvěny má pak zajistit, že vás zařízení uslyší i během přehrávání filmu, což je dle mého docela zajímavá vychytávka.

Velkou novinkou je také možnost propojit Apple TV 4K se čtyřmi reproduktory HomePod mini 2 nebo HomePod druhé generace a vytvořit tak prostorovou zvukovou sestavu, která automaticky rozpozná rozmístění reproduktorů v místnosti a přizpůsobí mu časování i hlasitost jednotlivých kanálů. Podmínkou je pouze použití stejných modelů reproduktorů v předním a zadním páru.

Apple TV 4K Apple Arcade 261013 Apple-TV-4K-Apple-Arcade-261013
Apple TV 4K Apple Fitness Plus 261013 Apple-TV-4K-Apple-Fitness-Plus-261013
Apple TV 4K FaceTime 261013 Apple-TV-4K-FaceTime-261013
Apple TV 4K home hub 261013 Apple-TV-4K-home-hub-261013
Apple TV 4K home theater setup 261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013
Apple TV 4K iCloud photos 261013 Apple-TV-4K-iCloud-photos-261013
Apple TV 4K screen saver shuffle feature 261013 Apple-TV-4K-screen-saver-shuffle-feature-261013
Apple TV 4K Siri Remote Precision Finding 261013 Apple-TV-4K-Siri-Remote-Precision-Finding-261013
Apple TV 4K with Siri AI suggestions 261013 Apple-TV-4K-with-Siri-AI-suggestions-261013
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Vylepšení se dočkal také ovladač Siri Remote, který si sice zachovává známý design, avšak nově podporuje přesné hledání prostřednictvím aplikace Najít. To jinými slovy znamená, že pokud ovladač zapadne mezi polštáře na gauči, iPhone vás k němu dokáže navést. Nově navíc umí samotný ovladač přehrát zvuk, což jeho hledání ještě více usnadní.

Poměrně zajímavé je pak to, že Apple TV 4K i nadále slouží také jako centrum chytré domácnosti, avšak díky Apple Intelligence se posouvá na novou úroveň. Nově například dokáže pomocí Apple Intelligence vytvářet textové popisy událostí zachycených bezpečnostními kamerami či zobrazovat souhrnná upozornění. Nechybí ani podpora Thread, automatizací nebo možnost komunikovat s návštěvou prostřednictvím kompatibilního chytrého zvonku přímo na televizní obrazovce.

Co se týče ceny a předobjednávek, novou Apple TV 4K lze předobjednávat již dnes, přičemž do prodeje zamíří v pátek 13. listopadu. Apple stanovil americkou cenu na 299 dolarů, v Evropě pak vychází novinka na 349 Euro, v Česku pak na 7990 Kč. Háček je bohužel v dostupnosti nové Siri AI, která nebude při uvedení podporována v Evropské unii. Dobrou zprávou nicméně je, že samotná nová Apple TV 4K není z evropského trhu vyloučena narozdíl od HomeView. Čeští uživatelé tak budou moci využívat její vyšší výkon, vylepšené ovládání i další hardwarové novinky, avšak na nejpokročilejší funkce umělé inteligence si budou muset počkat.

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Zdroj
Diskuze
Apple

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