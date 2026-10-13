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Apple mě naprosto odrovnal cenami svých novinek. Nejen, že jsou vysoké, ale nedávají ani smysl

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Coby fanoušek chytré domácnosti jsem se na dnešní představení novinek opravdu těšil. Nyní však musím upřímně říci, že jsem z nich docela rozčarovaný. Ano, některá vylepšení jsou zajímavá a líbila by se mi, na druhou stranu ale musím říci, že cenově se Apple jednak dost utrhl z řetězu a jednak mi přijde, že vlastně v některých případech ani moc nepřemýšlel. Když k tomu navíc přičtu fakt, že kvůli absenci podpory Siri AI v Evropské unii zde nebude možné pořídit HomeView a nepřekvapivě ani HomePod mini 2, mám po dnešním představení novinek v ústech opravdu nepříjemnou pachuť, které se budu zbavovat nejspíš docela dlouho. 

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Nejočekávanější novinkou dneška byl bezesporu HomeView, který je designově i funkčně poměrně zajímavý, byť možná ne tak „wow“, jak si jej mnozí z nás vysnili. Funkce ale může samozřejmě Apple ještě softwarově doladit, takže na ty nemá smysl úplně nadávat. Co mi však přijde opravdu bizarní, tedy vyjma nedostupnosti na evropském trhu, přestože by zde produkt v pohodě fungoval i bez využití Siri AI, je cena, za kterou ho Apple prodává. 

Absolutně totiž nechápu, jak je možné, že si verzi s reproduktorovou základnou i bez ní budeme kupovat za 299 dolarů. Z logiky věci bych čekal, že verze pro připevnění na zeď bude buď levnější, nebo bude v jejím balení rovnou přibalen držák pro instalaci, což se ale neděje. Naopak si jej musíte pořídit (pokud tedy nechcete nějaké vlastní řešení) za dalších nejméně 59,95 dolarů, takže vás celá tato sranda nakonec vyjde nejméně na 358,95 dolarů bez daně. Za tuto částku dostanete zařízení s pravděpodobně horším zvukem a jen ve dvou barevných variantách namísto čtyř, ve kterých je nabízena verze s klasickou základnou. Za mě tedy opravdu nesmysl a věc, která mi docela vadí. 

Apple HomeView Apple Intelligence broad world knowledge 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-broad-world-knowledge-261013
Apple HomeView Apple Intelligence personal context 261013 Apple-HomeView-Apple-Intelligence-personal-context-261013
Apple HomeView Apple Podcasts Lyrics Apple Music 261013 Apple-HomeView-Apple-Podcasts-Lyrics-Apple-Music-261013
Apple HomeView collection of faces 261013 Apple-HomeView-collection-of-faces-261013
Apple HomeView color family 261013 Apple-HomeView-color-family-261013
Apple HomeView Cooking 261013 Apple-HomeView-Cooking-261013
Apple HomeView custom engineered acoustic system 261013 Apple-HomeView-custom-engineered-acoustic-system-261013
Apple HomeView FaceTime Center Stage 261013 Apple-HomeView-FaceTime-Center-Stage-261013
Apple HomeView home touch 261013 Apple-HomeView-home-touch-261013
Apple HomeView lifestyle dining room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-dining-room-261013
Apple HomeView lifestyle kitchen 261013 Apple-HomeView-lifestyle-kitchen-261013
Apple HomeView lifestyle living room 261013 Apple-HomeView-lifestyle-living-room-261013
Apple HomeView lineup 261013 Apple-HomeView-lineup-261013
Apple HomeView rear USB C port 261013 Apple-HomeView-rear-USB-C-port-261013
Apple HomeView screen angles 261013 Apple-HomeView-screen-angles-261013
Apple HomeView Siri AI app 261013 Apple-HomeView-Siri-AI-app-261013
Apple HomeView Timer 261013 Apple-HomeView-Timer-261013
Apple HomeView user recognition 261013 Apple-HomeView-user-recognition-261013
Apple HomeView wall mounted 261013 Apple-HomeView-wall-mounted-261013
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Dalším vztyčeným prstem je pak Apple TV 4K, která po nedávném zdražení starší generace opět zdražila. Apple si za ní nově účtuje 299 dolarů, v České republice pak 7990 Kč. Jak už jsem psal ve svém článku před pár desítkami minut, reálně se tak k Apple TV za necelých dvanáct měsíců dostanete takřka dvakrát dráž, což mi přijde naprosto šílené – tím spíš, když si uvědomím, co vlastně Apple TV jako taková zvládá. A to říkám jako někdo, kdo jí má zapnutou doslova denně a konzumuje přes ní televizi, streamovací služby, hudbu, ale kouká přes ní třeba i na fotky a tak podobně. Ani mě coby jejímu intenzívnímu uživateli ale zkrátka takovýto cenový skok nedává smysl. 

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Dost zvláštní mi přijde i Apple Home Collection příslušenství do chytré domácnosti, které je jednak opět docela drahé, jednak se jedná o relativně málo produktů, ale co je hlavní – i když jsem si o něm už přečetl docela dost, tak nějak nespatřuji nějakou zásadní přidanou hodnotu oproti produktům, které jsou již na trhu. Jasně, možnost vše ovládat jen přes Domácnost bez nutnosti jakékoliv doprovodné aplikace je jistě fajn, stejně jako jednoduché spárování a tak podobně. Říkám si ale, jestli to není tak trochu málo a jestli očekávání prostě nebyla trochu větší. V mém případě totiž určitě byla. 

Apple Home Collection Smart Deadbolt Lock Essence Silver 261013 Apple-Home-Collection-Smart-Deadbolt-Lock-Essence-Silver-261013
Apple Home Collection Smart Deadbolt Lock Essence Graphite 261013 Apple-Home-Collection-Smart-Deadbolt-Lock-Essence-Graphite-261013
Apple Home Collection Schneider Home Smart Thermostat 261013 Apple-Home-Collection-Schneider-Home-Smart-Thermostat-261013
Apple Home Collection setup 261013 Apple-Home-Collection-setup-261013
Apple Home Collection lineup 261013 Apple-Home-Collection-lineup-261013
Apple Home Collection lifestyle 02 261013 Apple-Home-Collection-lifestyle-02-261013
Apple Home Collection lifestyle 01 261013 Apple-Home-Collection-lifestyle-01-261013
Apple Home Collection LG Video Doorbell Wired 261013 Apple-Home-Collection-LG-Video-Doorbell-Wired-261013
Apple Home Collection LG Smart Thermostat 261013 Apple-Home-Collection-LG-Smart-Thermostat-261013
Apple Home Collection LG Outdoor Cam Plug In 261013 Apple-Home-Collection-LG-Outdoor-Cam-Plug-In-261013
Apple Home Collection LG Indoor Cam Plug In 261013 Apple-Home-Collection-LG-Indoor-Cam-Plug-In-261013
Apple Home Collection LG Floodlight Cam Plug In 261013 Apple-Home-Collection-LG-Floodlight-Cam-Plug-In-261013
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Jediná světlá výjimka dneška jsou za mě HomePody mini 2, které se budou prodávat za 149 dolarů, což je cena, na kterou zdražila nedávno i předešlá generace. U nich si nicméně neodpustím minimálně to, že pokud si z nich budete chtít poskládat čtyřkanálové audio, které nově podporuje nová generace Apple TV, vyjde to jako celek opět docela draho. Za novou Apple TV totiž dáte výše zmíněných 299 dolarů a k tomu přičtěte čtyřkrát 149 dolarů, to vše bez daně. Za předpokladu, že doma nemáte dva HomePody 2. generace či v ideálním případě čtyři, vás tak poskládání nejlevějšího prostrového zvuku ze čtyř HomePodů mini 2 vyjde se vším všudy na 895 dolarů bez daně a to už je opravdu randál. 

Apple HomePod mini 2 blue 261013 Apple-HomePod-mini-2-blue-261013
Apple HomePod mini 2 color lineup 261013 Apple-HomePod-mini-2-color-lineup-261013
Apple HomePod mini 2 connected home 261013 Apple-HomePod-mini-2-connected-home-261013
Apple HomePod mini 2 smart home management 261013 Apple-HomePod-mini-2-smart-home-management-261013
Apple HomePod mini 2 Sound Recognition 261013 Apple-HomePod-mini-2-Sound-Recognition-261013
Apple HomePod mini 2 with Mac 261013 Apple-HomePod-mini-2-with-Mac-261013
Apple TV 4K home theater setup 261013 Apple-TV-4K-home-theater-setup-261013
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Podtrženo, sečteno – Apple ukázal, že se vysokých cen opravdu nebojí. Teď je jen otázkou, jak se k nim postaví uživatelé. Podle prvních reakcí na sociálních sítích, které jsem si v posledních minutách pročítal, jsou ale cenami dost rozladění a asi bych se proto úplně nedivil tomu, kdyby čerstvě představené novinky prodejně nezabodovaly. Na druhou stranu je ale pravda, že kdyby se mi teď rozbila Apple TV 4K (2017) a už jsem nesehnal starší model za dobrou cenu, ve výsledku jsem na tohle zařízení natolik zvyklý, že bych i přes šílenou cenu nový model koupil. A možná právě na tyto upgrady Apple spoléhá nejvíce. A jak dnešek cítíte vy? 

Zdroj
Diskuze
Apple

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