Na iPhone míří 7 skvělých her! Nechybí ani No Man’s Sky

Apple se v posledních letech snaží stále více prosazovat i na poli videoher, přičemž vedle velkých titulů známých z počítačů a konzolí nezapomíná ani na nezávislé vývojáře. Právě těm se nyní rozhodl věnovat celý týden v App Storu, kde odstartovala speciální akce Indie Games Week. V jejím rámci chce upozornit na zajímavé hry menších vývojářských studií, které se často mohou směle měřit s podstatně dražšími projekty. A aby toho nebylo málo, na iPhony a iPady při této příležitosti míří hned sedm zajímavých titulů, mezi kterými nechybí ani taková jména jako Sifu, Vampire Crawlers či legendární No Man’s Sky.
Jedním z největších lákadel celé akce je bezesporu Sifu, tedy oceňovaná akční hra zaměřená na bojová umění. Hráči se v ní ujmou mladého studenta kung-fu, který se vydává na cestu za pomstou a musí se vypořádat s celou řadou nebezpečných protivníků. Mobilní verze přitom nabídne speciálně upravené dotykové ovládání, přepracovanou kameru a také plnou podporu herních ovladačů.
Zajímavě vypadá rovněž Vampire Crawlers, tedy spin-off populárního Vampire Survivors, který tentokrát sází na kombinaci karetních soubojů, taktiky a prozkoumávání podzemních labyrintů. Fanoušci odpočinkovějších her se pak mohou těšit na Little Kitty, Big City, ve které se v roli zvědavé kočky vydají prozkoumávat rozsáhlé město.
Dalšími novinkami jsou strategická hra 9 Kings, mimozemský těžařský simulátor Dome Keeper a příběhově zaměřená Yes, Your Grace 2: Snowfall. Všechny tyto tituly jsou již v App Storu dostupné a Apple je bude v průběhu týdne postupně představovat prostřednictvím speciálních doporučení a tematických kolekcí.
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No Man’s Sky dorazí už 28. října
Zřejmě největší pozornost však na sebe strhává No Man’s Sky, která se po letech čekání konečně chystá také na iPhony a iPady. Oblíbená vesmírná hra od studia Hello Games, která letos slaví deset let od svého původního vydání, totiž na mobilních zařízeních Applu vyjde už 28. října. A co je možná ještě zajímavější, nabídne všechna dosavadní velká obsahová rozšíření včetně nejnovější aktualizace Cosmos.
Hráči se tak budou moci pustit do prozkoumávání prakticky nekonečného vesmíru, objevování nových planet, obchodování, soubojů či budování vlastních vesmírných stanic. To vše přitom přímo na displeji iPhonu nebo iPadu, což je vzhledem k rozsahu celé hry poměrně působivé.
Apple chce prostřednictvím Indie Games Week připomenout, že App Store není jen místem pro jednoduché mobilní hříčky, ale také platformou pro propracované herní zážitky. A právě příchod titulů jako Sifu či No Man’s Sky ukazuje, že hranice mezi mobilním a tradičním hraním se postupně stírají. Pokud tedy hraní na mobilu fandíte, myslím si, že nálož novinek, která na ně právě míří, dokáže skutečně potěšit. Já si minimálně No Man’s Sky vyzkouším určitě.