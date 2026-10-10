Zabírá vám Apple Music příliš mnoho místa na iPhone? Tato funkce jej dokáže automaticky uvolnit

Stahování hudby z Apple Music pro offline poslech je skvělá věc třeba při cestování nebo ve chvíli, kdy nechcete zbytečně spotřebovávat mobilní data. Má ale jednu nevýhodu, na kterou se dá poměrně snadno zapomenout. Stažená alba a playlisty se postupně hromadí a po nějaké době mohou z úložiště iPhonu či iPadu ukousnout překvapivě velkou porci. Ruční procházení knihovny a hledání skladeb, které už nepotřebujete, přitom není zrovna ideální způsob, jak trávit volný čas.
Apple Music proto nabízí funkci Optimalizovat úložiště. Její princip je jednoduchý – když začne v zařízení docházet volné místo, systém může automaticky odstranit staženou hudbu, kterou jste delší dobu neposlouchali. Skladby samozřejmě nezmizí z vaší knihovny Apple Music, odstraní se pouze jejich kopie uložená v zařízení pro offline přehrávání.
Jak zapnout optimalizaci úložiště Apple Music
Na iPhonu nebo iPadu otevřete Nastavení, přejděte do sekce Aplikace a klepněte na Hudba. V části věnované stahování následně zvolte Optimalizovat úložiště a funkci pomocí přepínače aktivujte. Poté můžete určit minimální množství úložiště vyhrazeného pro staženou hudbu. Jakmile začne být volného prostoru nedostatek, iOS se podle tohoto nastavení postará o postupné odstraňování dlouho nepřehrávaných stažených skladeb.
Pokud chcete mít nad uloženou hudbou naopak naprostou kontrolu, můžete automatickou optimalizaci ponechat vypnutou a nepotřebné skladby odstraňovat ručně přímo v aplikaci Hudba. Pomoci může také deaktivace automatického stahování a ukládání pouze těch alb či playlistů, o kterých víte, že je budete skutečně poslouchat bez připojení k internetu.
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Optimalizace úložiště je nicméně ideální právě pro uživatele, kteří nad volným místem nechtějí neustále přemýšlet. Hudbu máte dostupnou offline, dokud je pro ni prostor, a když začne úložiště docházet, iPhone se o méně používané stažené skladby postará sám.
Nechcete si kecy na koledu. Optimalizované úložiště ani zákaz stahování v Music nebrání tomu, aby NEUSTÁLE Music nabírala a uchovávala data. Třeba aktuálně mají data 2,5 GB. To stejné Zdraví, o Fotkách nemluvě. Vyšší podpora mi řekla, že na tyhle algoritmy se nesahalo 10 let (!!!). V rámci podpory eskalováno na Cupertino a změna nula. V iPhonu tak zabírá klidně 15 % úložiště bordel, který má byt na iCloudu a i přes dostatečnou volnou kapacitu tam není.