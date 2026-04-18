5 tipů pro Apple Music, které spousta lidí přehlíží. Přitom umí zpříjemnit každodenní poslech

Automatické ukládání skladeb do knihovny
Jedna z nejpraktičtějších funkcí se týká hudební knihovny. Pokud si někdo ukládá skladby z playlistů nebo je označuje jako oblíbené, může nastavit jejich automatické přidávání do vlastní sbírky. Díky tomu skladby zůstanou dostupné i v případě, že původní playlist časem zmizí nebo projde úpravou.
Možnost se nachází v Nastavení iPhonu v sekci Hudba. Stačí zapnout přidávání skladeb z playlistů a oblíbených položek. Výsledkem je přehlednější a dlouhodobě stabilnější knihovna bez nutnosti vše ukládat ručně.
Společné playlisty pro přátele i rodinu
Apple Music dnes umožňuje spolupráci na playlistech, což se hodí v celé řadě situací. Praktické je to například při plánování oslavy, delší cesty autem, společného večera nebo rodinné akce, kde chce hudbu vybírat více lidí.
U vybraného playlistu stačí otevřít nabídku možností a zapnout spolupráci. Následně lze pozvat další uživatele, kteří mohou přidávat skladby nebo měnit pořadí. Pokud je potřeba větší kontrola, lze aktivovat i schvalování účastníků.
Upozornění na novou hudbu oblíbených interpretů
Řada posluchačů sleduje konkrétní kapely nebo zpěváky, ale nová alba často zjistí až s odstupem času. Apple Music nabízí upozornění na nové vydání od oblíbených interpretů, takže nové singly nebo alba neutečou.
Funkci lze zapnout v nastavení profilu přímo v aplikaci. Jde o jednoduchou možnost, která pomůže mít přehled bez nutnosti pravidelně kontrolovat novinky ručně.
Hudební videa přímo v aplikaci
Mnoho lidí stále bere Apple Music čistě jako audio službu, přitom součástí nabídky je i rozsáhlá knihovna hudebních videí. K dispozici jsou oficiální klipy, živá vystoupení nebo tematické výběry.
Sekci hudebních videí najdete v části Prohlížení. Je to zajímavý doplněk hlavně pro ty, kteří chtějí hudbu nejen poslouchat, ale i sledovat v obrazové podobě bez přecházení do jiné aplikace.
Shazam a rychlé ukládání nově objevené hudby
Shazam je s Apple Music úzce propojený a umí usnadnit objevování nových skladeb. Pokud někde zazní zajímavá hudba, stačí ji rozpoznat a následně přidat přímo do playlistu v Apple Music.
To se hodí například při cestování, v kavárně, obchodě nebo kdekoliv jinde, kde člověk narazí na skladbu, kterou si chce uložit na později. Odpadá tak zdlouhavé hledání názvu a interpretů.