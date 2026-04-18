5 tipů pro Apple Music, které spousta lidí přehlíží. Přitom umí zpříjemnit každodenní poslech

A. Amaya Tomanová
Automatické ukládání skladeb do knihovny

Jedna z nejpraktičtějších funkcí se týká hudební knihovny. Pokud si někdo ukládá skladby z playlistů nebo je označuje jako oblíbené, může nastavit jejich automatické přidávání do vlastní sbírky. Díky tomu skladby zůstanou dostupné i v případě, že původní playlist časem zmizí nebo projde úpravou.

Možnost se nachází v Nastavení iPhonu v sekci Hudba. Stačí zapnout přidávání skladeb z playlistů a oblíbených položek. Výsledkem je přehlednější a dlouhodobě stabilnější knihovna bez nutnosti vše ukládat ručně.

Apple Music automaticke pridavani do knihovny 1 Apple Music automaticke pridavani do knihovny 1
Apple Music automaticke pridavani do knihovny 2 Apple Music automaticke pridavani do knihovny 2
Apple Music automaticke pridavani do knihovny 3 Apple Music automaticke pridavani do knihovny 3
Vstoupit do galerie

Společné playlisty pro přátele i rodinu

Apple Music dnes umožňuje spolupráci na playlistech, což se hodí v celé řadě situací. Praktické je to například při plánování oslavy, delší cesty autem, společného večera nebo rodinné akce, kde chce hudbu vybírat více lidí.

U vybraného playlistu stačí otevřít nabídku možností a zapnout spolupráci. Následně lze pozvat další uživatele, kteří mohou přidávat skladby nebo měnit pořadí. Pokud je potřeba větší kontrola, lze aktivovat i schvalování účastníků.

iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 1 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 1 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 2 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 2 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 3 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 3 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 4 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 4 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 1 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 1 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 2 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 2 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 3 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 3 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 4 (kopie) iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 4 (kopie)
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 5 iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 5
iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 6 iOS 17.2 Apple Music spoluprace na playlistech 6
Vstoupit do galerie

Upozornění na novou hudbu oblíbených interpretů

Řada posluchačů sleduje konkrétní kapely nebo zpěváky, ale nová alba často zjistí až s odstupem času. Apple Music nabízí upozornění na nové vydání od oblíbených interpretů, takže nové singly nebo alba neutečou.

Funkci lze zapnout v nastavení profilu přímo v aplikaci. Jde o jednoduchou možnost, která pomůže mít přehled bez nutnosti pravidelně kontrolovat novinky ručně.

Apple Music nova hudba 1 Apple Music nova hudba 1
Apple Music nova hudba 2 Apple Music nova hudba 2
Apple Music nova hudba 3 Apple Music nova hudba 3
Apple Music nova hudba 4 Apple Music nova hudba 4
Apple Music nova hudba 5 Apple Music nova hudba 5
Vstoupit do galerie

Hudební videa přímo v aplikaci

Mnoho lidí stále bere Apple Music čistě jako audio službu, přitom součástí nabídky je i rozsáhlá knihovna hudebních videí. K dispozici jsou oficiální klipy, živá vystoupení nebo tematické výběry.

Sekci hudebních videí najdete v části Prohlížení. Je to zajímavý doplněk hlavně pro ty, kteří chtějí hudbu nejen poslouchat, ale i sledovat v obrazové podobě bez přecházení do jiné aplikace.

Apple Music hudebni videa 1 Apple Music hudebni videa 1
Apple Music hudebni videa 2 Apple Music hudebni videa 2
Apple Music hudebni videa 3 Apple Music hudebni videa 3
Apple Music hudebni videa 4 Apple Music hudebni videa 4
Apple Music hudebni videa 5 Apple Music hudebni videa 5
Apple Music hudebni videa 6 Apple Music hudebni videa 6
Apple Music hudebni videa 7 Apple Music hudebni videa 7
Vstoupit do galerie

Shazam a rychlé ukládání nově objevené hudby

Shazam je s Apple Music úzce propojený a umí usnadnit objevování nových skladeb. Pokud někde zazní zajímavá hudba, stačí ji rozpoznat a následně přidat přímo do playlistu v Apple Music.

To se hodí například při cestování, v kavárně, obchodě nebo kdekoliv jinde, kde člověk narazí na skladbu, kterou si chce uložit na později. Odpadá tak zdlouhavé hledání názvu a interpretů.

Apple Music pridani rozpoznane skladby 1 Apple Music pridani rozpoznane skladby 1
Apple Music pridani rozpoznane skladby 2 Apple Music pridani rozpoznane skladby 2
Apple Music pridani rozpoznane skladby 3 Apple Music pridani rozpoznane skladby 3
Apple Music pridani rozpoznane skladby 4 Apple Music pridani rozpoznane skladby 4
Vstoupit do galerie

