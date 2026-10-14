Na pár týdnů jsem vyměnil AirPods za EarPods abych pochopil, proč jsou znovu hitem

I přes to, že jsem nějakou část života žil na Slovensku, jsem ochotný připustit, že je země kulatá, a dokonce věřím i tomu, že to, co vidíme na obloze jsou kondenzační čáry a ne chemtrails. Občas dokonce sním něco, co má na obalu žábu Billa Gatese a zatím tak nějak žiju. Přesto si občas říkám, jak moc bezpečné je, že mám několik hodin denně už pár let v uších sluchátka, která spolu bezdrátově komunikují. Samozřejmě, že kdyby to bylo nebezpečné, tak to asi nebude produkt, který se prodává ve všech zemích světa, včetně takových jako je Švýcarsko a tak podobně. Přesto jsem si říkal, že byl rád vyzkoušel trend poslední doby, ten, se kterým jsem jako klasický boomer seknul někdy v roce 2016 s příchodem prvních AirPods. Právě proto jsem si objednal EarPods s USB-C, abych vyzkoušel, jaké to vlastně je po 10 letech opět používat sluchátka s kabelem.
Hned na úvod musím říct, že nejsem člověk, který by poslouchal sluchátka primárně k poslechu hudby. Nejčastěji je používám na volání, poslouchání podcastů nebo sledování videí. Za posledních 10 let se pro mě AirPods staly neodmyslitelnou součástí života a používám je každý den. Sám jsem byl zvědavý, zda bych si zvykl opět na život s kabelem. Jak nakonec mé testování EarPods dopadlo se dozvíte na následujících řádcích. Mimochodem pokud by vás zajímala naše také recenze EarPods z roku 2012, je stále k dispozici. Recenze AirPods Pro 3. generace pak je samozřejmě také na LsA.
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První, co mě překvapilo byl zvuk. U sluchátek za 19$ nečekáte, že budou mít při sledování podcastů, videí nebo i trailerů na ty nejnovější filmy velmi podobný zvuk jako AirPods Pro 3. generace. Přesto tomu tak je. Chleba se začne lámat až když si pustíte hudbu a čím kvalitnější hudbu, tím víc rozdíl pocítíte. Ovšem musím zcela upřímně říct, že mě nesmírně zarazilo, že při poslechu věcí na YouTube s výjimkou hudby, je rozdíl mezi EarPods a AirPods Pro 3 poměrně zanedbatelný. Znovu opakuji, v případě hudby, je rozdíl obrovský, ale u videí nebo hraní nějakých mobilních her jej v podstatě nepocítíte. Jediné, čeho si všimnete hned je, že pokud k tomu má ten koho sledujete sklony, budete mnohem víc slyšet sykavky než u AirPods. Stejně tak tomu je i v případě hovorů, kdy ten na druhé straně slyší mnohem výrazněji sykavky, a i když kvalita mikrofonu není špatná, tak při volání z AirPods Pro je hlas zkrátka příjemnější k poslechu.
Chápu, že některé věci jsou velmi osobní záležitost a pokud používáte sluchátka jinak než já, tak vám nebudou některé věci vadit nebo přesně naopak. Osobně však často používám jen jeden AirPod a to když například venčím psa a u toho telefonuji nebo když jdu spát a usínám při nějakém podcastu. V ten moment mi druhé sluchátko u EarPods skutečně zavazelo, a navíc jsme se i celkem bál, že díky tomu jak visí na samotném kabelu, hrozí, že jej někde urvu nebo se sním něco stane. V momentě, kdy používáte sluchátka obě, tento problém samozřejmě odpadá. Stejně tak při večerním poslechu v posteli, kde je problém ještě horší. V případě AirPods se nemusím ničeho obávat, naopak u sluchátek mám jednak strach o to, jak dopadnou, když usnu, ale i o to, abych se do nich nějak nešikovně nezamotal.
Další věc, na kterou se odvolávají zastánci drátových sluchátek oproti AirPods je absence jakéhokoli nabíjení. To je samozřejmě pravda, protože drátová sluchátka nemusíte nabíjet. Navíc pokud používáte jen AirPods a žádná další zařízení, můžete dokonce vypnout Bluetooth na vašem iPhone a tím dále šetřit baterii i ve vašem telefonu. Na druhou stranu zcela upřímně řečeno, pokud nemáte opravdu pět let staré AirPods, tak si nedokážu představit ani jako řekl bych extrémní uživatel AirPods situaci, kdy vám dojde baterie. Sluchátka se nabijí extrémně rychle, krabička také a vydrží za všech okolností déle než vy. Často létám přes Atlantik a možná během letu je jediná situace, kdy se mi po čtyřech hodinách AirPods vybijí a já musím poslouchat pár desítek minut hluk letadla, než je opět nabiji tak, aby zvládly zbytek letu. To znamená, že z osmi hodinového letu zhruba sedm a půl hodiny mám AirPods v uších a půl hodiny je musím dobíjet. To je však zcela upřímně jediná situace, kdy mě výdrž AirPods nějak omezuje. Co se šetření baterie v iPhone týká, stejně nemohu vypnout Bluetooth kvůli CarPlay a Whoop, takže bohužel i tato výhoda odpadá.
Abych však jen nehanil milovníky kabelů, musím říct, že mě hodně baví ovládání na kabelu. Chápu, že to je kvůli integrovanému mikrofonu poměrně vysoko a máte jej u tváře, ovšem kdyby bylo trošku níž na kabelu ,bylo by to ideální. Rozhodně se díky němu ovládá přehrávání mnohem lépe než na AirPods. Navíc umí téměř to stejné co ovládání přímo na AirPods a umělo to již před 13 lety. Dálkové ovládání tedy musím u Earpods hodnotit jako velmi příjemný bonus.
Zcela upřímně řečeno, co se nějakých zdravotních věcí týká, tak mi AirPods nikdy, žádný problém nezpůsobovaly a pokud ano, rozhodně to není něco, co byste cítili nebo nějak vnímali a není to něco, co by za týden nebo měsíc používání drátových sluchátek odeznělo. Věřím, že jsou věci, které pro nás nejsou zdravé, ale na druhou stranu těch je v dnešní době tolik, že eliminovat je všechny stejně není dost dobře možné. Sám tedy zůstanu i nadále u svých AirPods Pro 3. generace. Nevidím totiž objektivně jediný důvod, proč bych je měl měnit za drátová sluchátka. Samozřejmě se bavím o sluchátkách za pár desítek dolarů. Osobně jsem nenašel nic, v čem by mi vyhovovala EarPods víc než AirPods.
Záměrně jsem používal EarPods, protože právě ty jsou aktuálně mezi náctiletými trendem. Chápu, že některé věci, které mi na nich vadí by kompenzovaly kvalitnější a lepší sluchátka. Vůbec se pak nemá cenu bavit o tom, že pokud dáte za drátová sluchátka stejné peníze jako za AirPods Pro 3. generace, dostanete kvalitnější zvuk. Ovšem upřímně si nedovedu představit nic, co by mě osobně donutilo jít a začít opět používat sluchátka s kabelem. Samozřejmě se teď nebavím o sluchátkách na poslech hudby za nějaké tisíce dolarů. Ovšem v rámci běžných sluchátek, se kterými nejčastěji poslouchám podcasty, audioknihy, videa a další věci, nevidím sebemenší důvod vracet se zpátky v čase. Chápu, že jsem možná boomer, který nerozumí novým trendům, a to i přesto, že mám na nohou Jordany a v uších yzomandiase, ale rád zůstanu boomrem, kterému se okolo hlavy nemotají kabely. Jediné, co by mě opravdu přesvědčilo by byl nějaký spolehlivý výzkum, který by opravdu dokázal škodlivost bezdrátových true wireless sluchátek. Dokud jej neuvidím, budu dál milovat své AirPods!
Pro mne je hlavni absence kabelu, jinak mam podobne vyuziti, telefony, podcasty, hudba tez, nekdy mam take jen jedno sluchatko a to omezeni nutnosti nabijeni pri dlouhych cestach preziju, kolikrat je dobiju kdyz musim prolezt bezp. kontrolou a dele jak 4 hodiny nelitam