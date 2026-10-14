Apple chystá do konce října další nálož novinek! Zde je harmonogram všeho, co nás ještě čeká

Apple má za sebou mimořádně nabitý den, během kterého představil nové centrum chytré domácnosti HomeView, Apple TV 4K, HomePod mini 2 a celou řadu příslušenství Home Collection. Pokud jste si však mysleli, že tím jeho říjnová nadílka končí, jste na omylu. Podle řady uniklých informací totiž kalifornský gigant chystá na zbývající říjnové týdny ještě několik velmi zajímavých novinek a troufnu si říci, že některé z nich jsou dokonce podstatně významnější než vše, co jsme viděli včera. Řeč je totiž mimo jiné o prvním dotykovém MacBooku Pro s OLED displejem či dlouho očekávaném skládacím iPhonu.
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Nejbližší velkou událostí bude zahájení předobjednávek skládacího iPhone Duo, které Apple naplánoval na pátek 16. října. Samotný prodej pak odstartuje o týden později, tedy 23. října. V dalších zemích se má novinka objevit ještě 30. října. Právě iPhone Duo přitom patří mezi nejzajímavější produkty, které Apple v posledních letech představil. Jeho příchodem totiž společnost konečně vstupuje na trh skládacích smartphonů, na kterém už několik let působí například Samsung. Zda se jí podaří zákazníky přesvědčit, ukážou až první týdny prodejů.
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Ještě zajímavější však může být úterý 27. října. Právě na tento den totiž podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu Apple připravuje další produktová oznámení, kdy hlavní hvězdou má být přepracovaný MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, který by znamenal jednu z největších změn v historii profesionálních notebooků Applu. Vedle něj se očekává také nový 14″ MacBook Pro s čipem M6, aktualizovaný iMac se stejným procesorem a iPad mini, který má konečně přejít z LCD na OLED.
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Apple kvůli této události dokonce plánuje na 27. a 28. října setkání s novináři a tvůrci obsahu v Los Angeles, kde by si mohli nové produkty vyzkoušet. Zatím však není jasné, zda se dočkáme klasické prezentace, nebo pouze tiskových zpráv doplněných o videa. Nové Macy by navíc mohly být představeny ještě v říjnu, ale k zákazníkům se dostat až během listopadu.
Tím ovšem říjnové plány Applu nekončí. Nejpozději do 30. října by měly dorazit také aktualizace iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 a dalších operačních systémů. Právě ty mají totiž zpřístupnit některé funkce spojené s nově představenými zařízeními. Na pátek 30. října je navíc naplánováno zahájení prodeje HomePodu mini 2. A aby toho nebylo málo, koncem měsíce se očekává také uvedení nové konfigurace Macu Studio s až 512 GB operační paměti.
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Pokud se tedy všechny aktuální informace potvrdí, čeká nás jeden z nejzajímavějších říjnů v historii Applu. Zatímco včerejšek patřil chytré domácnosti, druhá polovina měsíce by měla být ve znamení iPhonu Duo, nových Maců a iPadu mini. Především datum 27. října se tak rozhodně vyplatí sledovat.