Apple po šesti letech představil nový HomePod mini 2! Nabízí lepší zvuk, Siri AI i světelnou show podle hudby

Apple dnes pokračuje ve své ofenzivě na poli chytré domácnosti a vedle nového HomeView a Apple TV 4K představil také druhou generaci HomePodu mini. Na tu přitom fanoušci čekali dlouhých šest let, jelikož původní model spatřil světlo světa už v roce 2020. Novinka si sice zachovává známý vzhled, uvnitř se toho však podle slov kalifornského giganta změnilo poměrně dost. Apple totiž vsadil na výkonnější čip, vylepšený zvuk, nové barevné varianty a především podporu zcela nové Siri AI. A aby toho nebylo málo, HomePod mini 2 přináší také zajímavou světelnou funkci, která dokáže reagovat na přehrávanou hudbu.
Srdcem HomePodu mini 2 je čip Apple S10, který se stará mimo jiné o pokročilé zpracování zvuku v reálném čase. Reproduktor díky němu dokáže průběžně analyzovat přehrávanou hudbu a optimalizovat dynamický rozsah, hlasitost i celkový zvukový projev. Apple přitom nadále slibuje prostorový 360stupňový zvuk, který má i přes malé rozměry reproduktoru dokázat zaplnit celou místnost.
Velkou novinkou je podpora prostorového zvuku prostřednictvím čtyř HomePodů mini 2 propojených s novou Apple TV 4K. Reproduktory v takovém případě automaticky rozpoznají své rozmístění v místnosti a přizpůsobí mu časování i hlasitost zvuku. Nový HomePod mini lze navíc využít také jako reproduktor k Macu, a to samostatně nebo ve stereofonním páru. Podmínkou je nicméně Mac s podporou Wi-Fi 6E nebo novější. Zajímavou novinkou je rovněž funkce Sound Glow, kdy se horní dotyková plocha HomePodu mini díky ní mění v barevnou světelnou plochu, která pulzuje podle rytmu hudby a reaguje na basy i výšky. Barvy se navíc mohou přizpůsobovat obalu právě přehrávaného alba. Nechybí ani speciální světelné animace doprovázející relaxační zvuky, například déšť.
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Další zásadní novinkou je podpora Siri AI, která má nabídnout výrazně přirozenější komunikaci, lepší porozumění požadavkům i možnost pracovat s osobním kontextem uživatele. HomePod mini 2 dokáže dle slov Apple rozpoznat až šest členů domácnosti podle hlasu a po propojení s kompatibilním iPhonem nebo iPadem například vyhledat skladbu doporučenou ve zprávě, vytvořit připomínku nebo najít recept v e-mailu. Háček je však v tom, že nová Siri AI nebude dostupná hned při zahájení prodeje. Apple ji zpřístupní až prostřednictvím některé z budoucích softwarových aktualizací. Navíc se zpočátku počítá pouze s angličtinou a vybranými zeměmi, mezi kterými Česká republika ani další státy Evropské unie nefigurují.
HomePod mini 2 bude dostupný v pěti barvách, konkrétně růžové, zelené, modré, bílé a temně inkoustové. Předobjednávky startují již dnes, přičemž do prodeje zamíří v pátek 30. října. Americká cena byla stanovena na 149 dolarů. Jen pro zajímavost, původní HomePod mini před lety startoval na pouhých 99 dolarech, takže se zdražovalo opravdu značně. Co se pak týče ceny na evropském trhu (respektive v zemích, kde Apple HomePod mini standardně prodává), ta je nastavena na 169 Euro.
99 usd v roce 2020 je rovno 128 usd dneska kvuli inflaci. Takze zdrazeni ze 128 na 149 usd neni tak hrozny ne? :)
Právě že je to dost, když chtějí aby jsi to koupilo co nejvíce lidi do domácnosti, je to nehoráznost.
Jestli něco z toho budu kupovat tak pouze jeden HomePod mini 2 maximálně dva a jinak nic, nehoráznost.