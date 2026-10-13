Garmin uvádí vrcholnou řadu MARQ (Gen 3): Titanové zpracování, obří paměť a výbava z Fénix 9 Pro

Garmin se vrací s novou řadou luxusních hodinek MARQ, a to už ve 3. generaci. Tato prémiová kolekce směřuje na nejnáročnější zákazníky, kteří požadují nekompromisní materiály, špičkové technické zpracování a jsou připraveni si za nejvyšší kvalitu připlatit.
Nová generace staví na hardwarovém základu nejnovější řady Fénix 9 Pro. Tělo hodinek disponuje titanovým pouzdrem se šroubovaným zadním dýnkem, které doplňuje elegantní keramická luneta se specifickou grafikou podle zaměření konkrétní varianty. Ve výbavě nechybí satelitní komunikace inReach ani mobilní konektivita přes LTE. Integrovaný reproduktor a mikrofon přináší podporu telefonních hovorů i využití hlasových asistentů (jak přímo v hodinkách, tak v propojeném telefonu).
Fotogalerie
Rozměrově mají všechny modely průměr pouzdra 47 mm a tloušťku 15 mm. Fyzické ovládání zajišťují indukční tlačítka s výraznou hmatovou odezvou. O zobrazování se stará dotykový 1,4″ AMOLED displej chráněný odolným safírovým sklem, který nabízí rozlišení 454 × 454 pixelů a dosahuje jasu až 3 000 nitů. Hodinky nabízejí vodotěsnost do 10 ATM s certifikací pro potápění do hloubky až 40 metrů. Integrována byla také tříbarevná LED svítilna včetně zelené diody.
Dvojnásobné úložiště a navigační funkce
Velkou změnou prošla vnitřní paměť. Zatímco Fénix 9 navýšil kapacitu na 64 GB, Garmin MARQ (Gen 3) posouvá hranici až na 128 GB. Uživatelé tak získají velkorysý prostor pro ukládání mapových podkladů, hudebních skladeb i doplňkových aplikací. Součástí softwarové výbavy jsou rozšířené navigační prvky a předinstalované celosvětové mapy s možností plnohodnotného vyhledávání konkrétních adres pro snazší orientaci v terénu, na vodě i ve vzduchu – to podle zaměření hodinek.
Výdrž baterie
- Režim chytrých hodinek: až 18 dní
- Režim chytrých hodinek s Always On: až 7 dní
- Úsporný režim: až 24 dní
- Aktivita s GPS: až 32 hodin
- Aktivita s GPS + přehrávání hudby: až 13 hodin
Variant je 6, cena je vysoká
MARQ Adventurer (Gen 3) – Navrženo pro outdoorové nadšence. Integrovaná funkce ClimbPro umožňuje sledovat profil aktuálních i nadcházejících stoupání v reálném čase při běhu, turistice nebo jízdě na koni bez nutnosti předem plánovat trasu.
- Cena: 65 990 Kč
MARQ Athlete (Gen 3) – Zaměřeno na sportovce a sledování tréninkového pokroku. Luneta hodinek obsahuje tištěnou stupnici VO2 max.
- Cena: 60 990 Kč
MARQ Aviator (Gen 3) – Určeno pro piloty a letecké nadšence. Nabízí dynamické letecké mapy, zprávy o počasí a speciální UTC ručičku pro sledování druhého časového pásma.
- Cena: 75 990 Kč
MARQ Commander (Gen 3) – Taktický model vybavený funkcemi jako Stealth mode, podporou pro noční vidění či balistickým kalkulátorem Applied Ballistics pro použití v náročném terénu.
- Cena: 75 990 Kč
MARQ Diver (Gen 3) – Nový model v řadě je vybavený jachtařskou a námořní výbavou včetně asistenta křižování a nástrojů pro řízení kormidla.
- Cena: 75 990 Kč
MARQ Golfer (Gen 3) – Určeno pro hráče golfu. Obsahuje podrobnou databázi více než 43 000 golfových hřišť z celého světa a analytické nástroje pro hru.
- Cena: 67 990 Kč